GeForce NOW, Mart ayında eklenen yeni oyunlarını duyurdu. Bu ay GeForce NOW kitaplığına toplam 19 yeni oyun katılıyor. Oyuncular, Disney Dreamlight Valley’in ay sonunda buluta katılmasıyla, Disney büyüsünü yaşayacakları bir yolculuğa çıkabiliyor. Buna ek olarak, oyuncular Monster Hunter Rise, Battlefield 2042 ve Destiny 2 ile oyun keyfini dolu dolu yaşayacak.

GeForce NOW'a gelecek ilk Microsoft oyunlarıyla ilgili güncellemeler için GFN Perşembe Günlerini takip etmeyi unutmayın!

Bir Zamanlar Bulutta!

Gameloft'tan Disney Dreamlight Valley 16 Mart Perşembe günü buluta çıkıyor. Bir gerçek hayat simülasyonu olan bu macera oyununda Disney ve Pixar karakterleri, bir gün tüm anılarının yok olması tehdidiyle karşı karşıya kalana kadar uyum içinde yaşıyorlardı. Vadiye Disney büyüsünü geri getirmeye çalışabilir ve maceralar, keşifler ve sevilen Disney ve Pixar arkadaşlarıyla dolu zorlu ve büyüleyici bir yolculuğa çıkabilirsiniz!

Oyuncuların Vadideki benzersiz evlerini kişiselleştirmek için Disney ve Pixar dünyalarından ilham alan binlerce süs eşyası toplayabilir ve Disney'in rüya gibi hayatını yaşayanlardan olabilirsiniz. Oyunun son ücretsiz güncellemesi olan "A Festival of Friendship", ise oyuncular için daha fazla özellik, öğe ve karaktere sahip.

Her yaştan Disney hayranı, Disney Encanto'nun Mirabel'inden The Lion King'in Scar'ına kadar en sevdikleri karakterlerle oyun boyunca birlikte olmaktan keyif alacak. Üyeler, indirme süreleri, sistem gereksinimleri veya depolama alanı konusunda endişelenmeye gerek kalmadan, PC'lerinde, Mac'lerinde ve diğer cihazlarında maceraya atılabilecekler!

Mart Çılgınlığı

Mart ayında ilk olarak, karşımıza Capcom'un popüler aksiyon ve rol yapma oyunu olan Monster Hunter Rise çıkıyor: Sunbreak’in yoluna çıkan her şeyi donduran tundranın efendisi Elder Dragon Velkhana'nın dönüşünü kutlayan dördüncü ücretsiz güncellemesi olan Free Title Update 4 sürprizi ile çılgınlık devam ediyor. Oyun, şuan tüm GeForce NOW üyelerinin erişimine açıldı. Üyeler, zorlu canavar avını buluta deneyimleyebiliyor!

Battlefield 2042'nin son sezon sürümü olan Eleventh Hour’ın oyuncuların savaşa hakim olmasına yardımcı olacak yeni bir harita, uzman, silah ve araç içeren güncellemesi gibi gişe rekorları kıran oyunlar ve genişlemeleri, üyelerin oynayabilmesi için bugün erişime açılıyor.

Geçen yılki The Witch Queen'in ardından Destiny 2'nin en son genişlemesi olan Lightfall, Guardians'ı "Light and Darkness Destanı"nın sonuna bir adım daha yaklaştırıyor. Oyuncular sonun başlangıcına hazırlanırken yepyeni egzotik teçhizat ve silahları, altı oyunculu yeni bir baskın macerasını ve daha da fazlasını deneyimleyecek.

Bu hafta buluta gelen üç yeni oyunun listesi:

Monster Hunter Rise (Steam)

Voltaire: The Vegan Vampire (Steam’de yeni sürüm)

Rise of Industry (Epic Games Store’da ücretsiz)

Ayrıca, oyuncular Mart ayında, DREDGE, Big Ambitions, The Legends of Heroes: Trails to Azure, Ravenbound ve daha fazlası dahil olmak üzere aşağıdaki oyunları da bekleyebilir:

Hotel Renovator (Steam’de yeni sürüm, 7 Mart)

Clash: Artifacts of Chaos (Steam’de yeni sürüm, 9 Mart)

Figment 2: Creed Valley (Steam’de yeni sürüm, 9 Mart)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Steam’de yeni sürüm, 9 Mart)

Big Ambitions (Steam’de yeni sürüm, 10 Mart)

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Steam’de yeni sürüm, 14 Mart)

Smalland: Survive the Wilds (Steam’de yeni sürüm, 29 Mart)

Ravenbound ( Steam’de yeni sürüm, 30 Mart)

DREDGE ( Steam’de yeni sürüm, 30 Mart)

The Great War: Western Front (Steam’de yeni sürüm, 30 Mart)

System Shock (Steam ve Epic Games Store’da yeni sürüm)

Amberial Dreams (Steam)

Disney Dreamlight Valley (Steam ve Epic Games Store)

No One Survived (Steam)

Symphony of War: The Nelphilim Saga (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

