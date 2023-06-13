18 Mart tarihinde gerçekleşen zamla birlikte, 1 aylık Premium paketin fiyatı 190 TL, 3 aylık Premium paketin fiyatı 450 TL, 6 aylık Premium paketin fiyatı 790 TL ve 12 aylık Premium paketin fiyatı tam 1.380 TL olarak belirlendi. Ancak dolar ve euro kurundaki artışın etkisiyle bu fiyatlar daha da yükseldi.

13 Haziran itibarıyla aylık Premium paketin fiyatı 190 TL, 3 aylık Premium paketin fiyatı ise 450 TL olarak korundu. Ancak 6 aylık Premium paket için 855 TL, 12 aylık Premium paket için ise tam 1.668 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Bu zamla birlikte, güçlü internet bağlantısına sahip oyun tutkunları için hala avantajlı bir hizmet sunuluyor, ancak oyun bilgisayarlarının güncel fiyatları dikkate alındığında bu avantaj biraz azalmış durumda.

GeForce Now Türkiye (GAME+), kullanıcılarına ücretsiz bir paket sunmaya devam ediyor. Bu paket, servisi satın almadan önce denemek için tasarlanmıştır ve sadece 30 dakikalık oturum süresi sunmaktadır.

GeForce Now Türkiye (GAME+), kişilerin kendi donanımlarına bağlı olmadan, Türkiye'deki sunucular üzerinden sahip oldukları veya satın aldıkları tüm oyunları 1080p çözünürlükte ve 60FPS'de akıcı bir şekilde oynama imkanı sunmaktadır. Servis için gereken internet hızı ise 60 fps'de 720p için 15 Mbps ve 60 fps'de 1080p için 25 Mbps olarak belirlenmiştir.

GeForce Now Türkiye (GAME+), Windows, MacOS, Android, Chromium tabanlı web tarayıcılar ve iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden erişilebilir.