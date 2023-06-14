Magazin dünyasında dolaşan iddialara göre, 61 yaşındaki oyuncu Mehmet Aslantuğ'un Gözde Akpınar ile bir arkadaşlık başlattığı ve bu ilişkinin hızla derinleştiği konuşuluyordu. Akpınar'ın etkisi altında kalan Aslantuğ'un boşanma sürecine götürdüğü iddia edildi.

Mehmet Aslantuğ çıkan sşk dedikoduları sonrası sosyal medya hesabından 'Sınanmak' notuyla uzun bir yazı paylaştı;

"SINANMAK !…



Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş!



Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere...



Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!



Oysa daha dün “Siyaset değil, haysiyet mücadelesi” diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.



“Haysiyetsizlik”, “şeref” in taammüden katilidir !





Aslantuğ Gelen Kötü Eleştirilere Tazminat Davası Açacak

Mehmet Aslantuğ'un ayrılıktan sonra iş insanı Gözde Akpınar ile yakınlaşması yönelik gelen eleştirilere yönelik tazminat davası açacağını duyurdu.