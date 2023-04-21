Aslında bu içecekler aynı zamanda farklı kavurma, öğütme ve demleme yöntemini de belirliyor. Espresso ve filtre kahve çok daha bilinir ve net iken Türk kahvesi halen birçok ortamda farklı bir kahve gibi anlaşılabiliyor. Geleneksel bir içecek olan Türk kahvesi, geçmişten bugüne keyifle ve değer kaybetmeden gelmekle birlikte, son zamanlarda dünyanın birçok yerinde de Türk kahvesi adıyla severleri ile buluşarak geleceği de kucaklıyor.

Ramazan Bayramı’nın gelmesi ile birlikte, tüketimi artan ve gelenekselliği ve sunumu daha da ön plana çıkan Türk kahvesi, yoğun lezzeti ve aromaları ile dikkat çeken bir kahve türü olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nda kahve tüketimi verileri araştırıldığında ise en çok tercih edilen kahve çeşidinin %73 oranı ile Türk kahvesi olduğu ortaya çıkıyor…

BAYRAMDA TÜRK KAHVESİ TÜKETİMİ ARTIYOR

Arabica Coffee House CEO’su Sertaç YALÇIN, yüzde 100 yerli ve milli bir marka olarak geçmişten gelen Türk kahvesi geleneğini koruyacaklarını, geliştireceklerini ve gelecekte de sürdürülmesi için gerekli tüm çabayı göstereceklerini dile getirerek; “Kurulduğumuz 2014 yılında, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kahve tüketimi oranı yaklaşık 400 gramlarda iken bugün 1500 gramlara kadar yükseldi. Bu tüketimin içerisinde Türk kahvesi her zaman güçlü bir şekilde yaklaşık yüzde 20 ve yüzde 40 arası tüketim oranlarını korumayı başardı. Türk kahvesini tüm dünyaya tanıtmaya devam edecek bir marka olacağımızı belirtmek isterim. Türk halkı, bayram geleneklerine, sunuma ve misafirperverliğe verdiği önemi Türk kahvesi ile her yıl bir kez daha gösteriyor. Biz de Arabica Coffee House olarak, geleneklerin yaşatılmasına katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tadıyla koyu dost sohbetlerine eşliği ile geleneklerimiz arasında son derece önemli yere sahip olmasından dolayı Türk kahvesinin hem sağlık hem de sosyallik açısından da büyük katkısı var. Kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanladığımız, kendimize özel kavurma profilimizle kavrulan kahve çekirdeklerini, geleneksel yöntemlerle pişirerek çok sevilen Türk kahvesine dönüştürüyoruz. Bayramlarda ve diğer günlerde de, en sevilen kahvelerimizi misafirlerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ