Bu eski fotoğraf eğitimin hangi noktadan nereye geldiğinin bir göstergesi. Fotoğrafta.bir İlkokul öğrencisi tahtaya kalkmış. Çizimlere bakıldığında sanki ders anatomi ve bir tıp fakültesinde bir minik tahta önünde poz veriyor. Bugün aynı şeyi lise sıralarında bile görmek neredeyse imkansız. Özel okullarda bile böylesi bir eğitim kalmadı artık. Bu tür çalışmalar teknoloji devrinde olamaz savı ise ne kadar doğru o da ayrı bir tartışma konusu.

İlkokulu bitiren öğrenciler neredeyse okuma yazmayı bile doğru dürüst çözebilmiş değiller.. Kimi vatandaşlar ise o yılarda verilen eğitimle Türkiye’nin çağdaş dünyada yerini alabildiğini anacak giderek bu seviyelerin de giderek yitirildiğini söylüyorlar.

Kimi vatandaşlar ise “Boşuna demiyorlar eskinin lise mezunu şimdinin üniversite mezunundan daha iyi bilgilidir diye” yorum yapıyor. Bir başka vatandaş ise “Ben 68 - 69. Hatay Kız ilk öğretmen okulu mezunuyum kara tahtada çizimi yapardık öğrencilerimize dördüncü ve beşinci sınıfta organların yerini göstererek öğretirdik üstelik doktor velilerimizi de okula davet ederek daha detaylı sunumlar yapılırdı. Her ders için bu tarz çalışmalar yapardık “ diye o günleri yad ediyor.

Bir başka öğrenci velisi ise “Aynen diyorum ve katılıyorum. Günümüzde ne var menüde Yurttaşlık /Corafya / Tarih / İngilizce, Deutsch, Franz, Türkçe /Çanakkale, İstiklal Kurtuluş Savaşını Cumhuriyetin kuruluşu haklarında Ders'ler yoksa ve yoktur daaa. Peki derseniz ne varmış.!. Arabca Kuran, dersleri /Arabca Kuran'ı Kerim dersleri /, Arabistan, Arab milliyetçiliği Ders'leri, /İslam idiolojisi, /islam hakkında bol bol bol kafa beyin yıkama dersleri. Ülkenin geleceğindeki halkın istikbali. Hayırlara vesile olsun. “ diyerek eğitime ideolojik göndermelerde bulunuyor ve “Köy enstitulerinin neden kapatıldığının nedenlerinden biri buydu. Zeki bir nesil yetistirilmesin düşüncesi hakimdi.” yorumunu yapıyor.