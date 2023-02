Geçtiğimiz gece 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak 10 ilimizde depremler meydana geldi.

Felaketin bilançosu oldukça ağırdı. Son veriler geldikçe tüm Türkiye olarak tek yürek olduk. Depremin geniş bir bölgeyi etkilemesi sebebiyle ve zorlu hava koşullarıyla arama kurtarma çalışmaları oldukça zor bir şekilde devam ediyor.

Felaketler gibi büyük krizlerden sonra meydana gelen zarar ve kayıpların nedenlerinin toplum tarafından sorgulanması, “sorumlularının” aranması ve “yanlışlıkların düzeltilmesi”, “iyileşme”, “değişim” isteklerinin güçlü bir biçimde dile getirilmesi, gerekiyor evet ama şu an değil. Enkaz altındaki canlarımız varken bu tarz gelen eleştirilerinin hiçbir yararı yok.

“Olaydan ders alındığı” ve “yanlışların tekrarlanmayacağı ya da tekrarlanmaması gerektiği” hemen her afet sonrası dile getirilenler arasında oluyor. Bu çerçevede “hızlı ve kökten siyasal-toplumsal değişim” retoriği bir yana bırakılırsa, Marmara depremlerinin Türkiye’de toplumun büyük ölçekli risk ve afetlerle ilişkisini farklılaştıracağı, toplumun algı ve tutumlarında hatırı sayılır bir değişime yol açacağı beklentisi bize makul görünmektedir.

Her afet olayından sonra arama ve kurtarma çalışmalarında enkaz altından insanların iş makineleri ile çıkartıldığı, kiminin kolunun, kiminin bacağının iş makinelerinin dişlileri tarafından koparıldığı gazete haberleri ve televizyon ekranlarına yansımaktadır. Bu gibi trajik olayların meydana gelmesinin temel nedeni şudur: Enkaz kaldırma ile enkaz altından canlı kurtarma faaliyetleri birbirinden farklı faaliyetlerdir ve her iki faaliyetin gerektirdiği uzmanlık ve donanım farklıdır. Oysaki Türkiye’de afet sonrası kurtarma çalışmalarında bu iki faaliyet birbiri ile karıştırılmaktadır

Geçen onca yıldaki gelişmelerin bu beklentiye ne kadar yanıt vermiş olduğunu yaşanan yeni depremlerle görmüş oluyoruz maalesef.

