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Akne ya da bilinen adı ile sivilce, her insanda özellikle ergenlik döneminde kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Ergenlik döneminde sık görülen bir inflamatuar hastalık olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Ergenlik döneminde daha sık görülmekle birlikte erişkin dönemde de akne görülebiliyor. Akne, yüz, saçlı deri, gövde ve kalçalarda oluşabilir".

"Özellikle kıllanma artışı, saç dökülmesinin eşlik ettiği, çene bölgesinde daha yoğun olan sivilcelerin varlığında ise zeminde yatan hormonal nedenler için araştırma yapılmalı” dedi.

Aknenin yağ bezi kanallarının cildin yüzeyinde daha yoğun bir yağ tabakası ile tıkanarak salgıladığı yağın cilt dışarısına atılamamasından kaynaklandığını ve hemen hemen her insanda belli dönemlerde görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Genetik olarak yatkın olmak, cilt tipi, hormonal düzensizlikler, bazı ilaçlar, stres, aşırı cilt yağlanması, düzensiz uyku gibi nedenler akne oluşumunun altında yatan sebepler arasında” açıklamasında bulundu.

Akne yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor

Akneli hastalarda beslenme, cilt bakım alışkanlıkları ve rutini, yanlış kozmetik kullanımı, sigara kullanımı gibi nedenlerin sivilcelerin ortaya çıkmasına ya da artmasına neden olabildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Akne kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Kendiliğinden gerilemeyen ve inatçı akneleri olan hastalarda akne tedavisi planlaması yapmak gerekli. Akne tedavisinde bölgesel antibiyotikli kremler, benzoil peroksit, retinoik asit, azelaik asit, antibiyotik tedavisi, sistemik isotretinoin tedavisi medikal tedaviler olarak uygulanıyor” diye konuştu.

Dermatoloğun tavsiyelerine uyulmalı

Akne tedavisinde ilaçlı tedavilerin yanı sıra bazı dermokozmetik işlem ve uygulamaların da tedavide başrolü oynayabildiğini veya akne/iz tedavisinde önemli destekleyici olabildiğini paylaşan Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Kimyasal peeling, BBL, altın iğne ve fraksiyonel lazer yani akne izi tedavisi uygulanabilecek işlemler arasında yer alıyor. Kronik bir hastalık olan akne tedavisinde dermatoloğun önerileri dikkate alınıp sabrederek tedaviye devam etmek çok önemli” dedi.