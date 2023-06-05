2020 yılında Buket Töre ile evlenen Gökhan Töre, son günlerde İstanbul gece hayatında görüntülendi. Bir mekanda eğlenirken kameralara yakalanan Töre, bir kadına kırmızı gül hediye ettiği an da objektiflere yansıdı. Bu durum, ihanet iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu Gökhan Töre, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında mimar eşi Buket Töre ile dünya evine giren ünlü futbolcu, bir yıl sonra baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdi ise çift, ikinci bebeklerini kucaklamaya hazırlanıyor.

Gökhan Töre Kimdir?

Gökhan Töre, Türk futbolunun başarılı oyuncularından biridir. 21 Ocak 1992 doğumlu olan Töre, futbol kariyerine Altay altyapısında başlamıştır. Daha sonra Beşiktaş'ın genç takımında forma giymiş ve ardından profesyonel kariyerine başlamıştır. Beşiktaş formasıyla büyük çıkış yapmış ve Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da yer almıştır. Ayrıca, Gökhan Töre, Ankaragücü takımında da başarılı performans sergilemektedir. Hem hücum hattında etkili bir oyuncu olarak tanınır hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeker.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi