Gece kabusları, genellikle günlük yaşamda stres, kaygı ve travma ile ilişkilendirilir. Bunlar, özellikle çocuklarda, kabuslara neden olan ana faktörlerdir. Ancak, her yaşta insan kabuslarla karşılaşabilir.

Gece kabuslarından kaçınmak için, öncelikle günlük yaşamda stresi ve kaygıyı azaltmak önemlidir. Bu amaçla, düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, meditasyon ve yoga yapmak, rahatlama teknikleri kullanmak yardımcı olabilir. Ayrıca, uyku öncesi uyarıcı etkisi olan kahve, alkol ve sigaradan kaçınmak da faydalı olabilir.

Ayrıca, uyku sırasında rahat bir ortam sağlamak da kabusları önlemede yardımcı olabilir. Bunun için yatak odasının sessiz, karanlık ve serin olması, yatağın rahat ve destekleyici olması önerilir. Ayrıca, düzenli uyku alışkanlıklarının oluşturulması da önemlidir.

Eğer gece kabusları devam ederse, bir uyku uzmanı veya psikologla görüşmek faydalı olabilir. Bazen, terapi veya ilaçlar, kabusları önlemede etkili olabilir.