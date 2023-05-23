Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçede bulunan liselerde verilen sınav kaygısından kurtulma eğitimlerine zaman zaman katılarak önemli sınavlar öncesi gençlere moral veriyor.

Gebze’de lise öğrencilerine sınav kaygısından kurtulma destek eğitimleri başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik başlatılan kaygıdan kurtulmaya yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Belirlenen program dahilinde uzman Mustafa İşlek’in bilgilendirme yaptığı eğitimlerde sınav öncesinden kaygı seviyelerini belirli bir düzeyde tutmanın ipuçlarından ve yoğun stresin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi bir çok konuda öğrenciler bilgilendiriliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçede bulunan liselerde verilen eğitimlere zaman zaman katılarak öğrencileri yalnız bırakmayarak, önemli sınavlar öncesi gençlere moral veriyor. Başkan Büyükgöz tüm öğrencilere sınavlarda başarılar dileyerek bundan sonraki eğitim hayatlarında da kolaylıklar diliyor.