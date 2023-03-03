GE ve GE Vakfı'nın, ABD ile Türkiye arasında gönüllüler tarafından yürütülen bir hayırseverlik köprüsü olan Bridge to Türkiye Fonu'na https://bridgetoturkiye.org/ yaptığı bağış, bölgedeki temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla çalışan yerel bir afet yardım kuruluşunu desteklemek üzere kullanılacak.

Şu ana kadar deprem, bölge genelinde 45.000'den fazla can kaybına, ciddi hasara ve kesintiye neden oldu. Aynı zamanda birçok kişinin bölgeden ayrılmak zorunda kalmasına ve acil insani yardıma muhtaç durumda olmasına yol açtı. Toplanan fonlar; gıda, su, giyecek ve barınak gibi temel ihtiyaçların sağlanmasına ve afetten etkilenen çocukların refahına yönelik çabaların desteklenmesinde kullanılacak. Kuruluşun bağışına ek olarak, GE çalışanları da Bağış Eşleştirme Programı aracılığıyla yardım çabalarını destekleyecek.

GE Vakfı Başkanı ve GE Başkan Yardımcısı Linda Boff yaptığı açıklamada: “Ailelerin bu yıkıcı depremin ardından toparlanmalarına yardımcı olmakta kararlıyız" dedi.

Bridge to Türkiye'ye veya katılan diğer hayır kurumlarına uygun bağışlarda bulunan GE çalışanları, GE Vakfı'nın, Bağış Eşleştirme programına eşleştirme kaydı yaparak, kişisel yardım ve bağışlarının birebir oranda artırılmasını sağlayacak.

GE Vakfı, kurumsal bağış eşleştirme programı konseptini 1954'te ortaya koydu. 2021 yılında toplam 6,2 milyon dolarlık bağışın eşleştirilmesini sağladı. Bugün program, vakfın portföyünün önemli bir unsuru olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Bridge to Türkiye Başkanı Emin Pamucak açıklamasında, BTF'nin Türkiye'nin depremden etkilenen bölgesinde her türlü insani ihtiyaç için yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.

GE'nin Afet ve İnsani Yardım Programı, afet ve kriz bölgelerinde iyileşmeyi hızlandırmak için GE çalışanlarından, teknolojisinden ve diğer kaynaklarından yararlanarak destek sağlamaktadır. 2020 yılından bu yana, GE Vakfı'nın COVID-19’a bağışı yaklaşık 7,2 milyon dolara ulaşmıştır. Kısa süre önce GE Vakfı, Nijerya'da sel sonrası yardım çalışmaları gerçekleştirmek için CARE ile ortaklık kurmuştur. GE, finans, teknoloji ve insan kaynaklarının etkisini özenle en üst düzeye çıkarma ve gelecekteki doğal afetler ile insani krizlere hazırlanma ve bunlara yanıt verme taahhüdünü sürdürmektedir.

Bridge to Türkiye Fonu Hakkında

2003 yılında kurulmuş olan BTF, uluslararası kapasite oluşturmaya ve Türkiye'de yetersiz hizmet alan kesimlere yönelik gönüllülük yapmaya kendini adamış olan, gönüllüler tarafından yönetilen bir kuruluştur. Kendini fark yaratmaya, yaşamı iyileştirmeye ve ortak fayda için sosyal değişimi geliştirmeye adamıştır. BTF, öncelikle BTF'nin ekibi ve yerel ortakları tarafından tasarlanan ve yürütülen Çocuk Eğitimi ve Sağlığı programları için bağış ve insani yardım sağlamak üzere kaynak toplar. İhtiyaç anındadoğal afetlerden etkilenen kişilere yardım sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında saygın ve güvenilir, halk destekli bir hayırseverlik köprüsü görevini de üstlenir. Daha fazla bilgi için https://bridgetoturkiye.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi