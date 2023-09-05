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Gazze Destek Derneği (GDD) tarafından savaş ve kriz bölgelerindeki geçlere istihdam sağlamak amacıyla başlatılan "Yaşasın İnsan" kampanyasının tanıtımı yapıldı. Fatih'te bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, dünyanın farklı yerlerinde savaşlar ve doğal afetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin yaşadıkları acılara işaret edildi. Savaş ve afet bölgeleri ile mültecilerin yaşamlarına ilişkin video gösterileri yapıldı.

GDD Temsilcisi Caner Köktaş burada yaptığı konuşmada, "Yaşasın İnsan" ismini verdikleri insani yardım kampanyası ile kriz bölgelerindeki 10 bin gence iş imkanı sağlamayı planladıklarını anlattı.

Dünyada artan iç ve dış savaşların, çocuklar ve gençler olmak üzere yoksul aileleri felakete sürüklediğini ifade eden Köktaş, şöyle konuştu:

"Üzülerek söylüyorum ki bu felaketi azaltmaya ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi kalkındırmaya yönelik destekler çok önemli olmasına rağmen ciddi oranda irtifa kaybetmiş ve kaybetmeye devam etmektedir. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Haklar Sözleşmesi'ne göre her birey kendisinin ve ailesinin yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hakkına sahiptir. Bu nedenle yoksulluk ve işsizlikle mücadele için yardım programlarına bağlı kalmak ve sürdürülebilir kalkınma müdahalelerine güvenerek, bu yönde stratejik geliştirmeler için özenle sistematik ve kademeli olarak çalışmamız gerekmektedir."

"10 bin işsiz genci iş sahibi yapmak için girişimcilik programları hazırlıyoruz"

Köktaş, kriz bölgelerindeki insani durumu açıklayan raporlarda sürdürülebilir kalkınmanın önemi ve gençlerin yeteneklerine yatırım yapmanın yoksul aileler üzerindeki olumlu etkilerinin görüldüğünü aktararak, "Bu bakış açısıyla 10 bin işsiz genci iş sahibi yapmak için girişimcilik programları hazırlıyor ve bunun yanında fikirlerin başarılı projelere dönüştürebilmeleri için etkili kaynaklarla donatılmış bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"Yaşatan İnsan" isimli uluslararası insani yardım kampanyası bünyesindeki projeler dahilinde çeşitli uzmanlık alanlarında iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek kaliteli meslek eğitimleri vereceklerini belirten Köktaş, kapsamlı tarım, sanayi, ev bakım programı ve kapsamlı e-ticaret programı, uzaktan çalışma, serbest meslek, inovasyon ve iş geliştirme programlarını anlattı.

Köktaş, dünyadaki tüm bağışçı kurumların kampanyaya katkı sağlamalarını gerektiğini belirterek, insan onurunu korumak, dayanıklılık unsurlarını desteklemek ve insan yaşamın kalitesini arttırmak için kalkınma ve güçlendirme çerçevesindeki çalışmalarına davet ettiklerini söyledi.

"Deprem insanlığın ortak desteğinin gücünü ortaya çıkardı"

Bir Paket Mutluluk Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kurucu Başkanı Bora Kübra Yıldız da Türkiye'de 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan insani duruma ilişkin istatistikleri ve değerlendirmeleri paylaştı.

Türkiye'nin böyle büyük bir felakette alnının akıyla bütün depremzedeleri kucaklayarak ayakta kalmasından gurur duyduğunu belirten Yıldız, "Bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan büyük ve yıkıcı deprem, insanlık sınavıydı ve insanlığın ortak desteğinin gücünü ortaya çıkardı." dedi.

Kübra Yıldız, depremin Türkiye'nin güneyindeki 11 ilin yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki 4 bölgede de büyük bir yıkıma neden olduğunu hatırlatarak, depremzedelerin temel ihtiyaçları olan barınma, su, yiyecek, sağlık ve istihdam gibi unsurların çok acil şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, zarar gören bölgeleri yeniden inşa etmek, ailelere yeni fırsatlar sağlamak için iş birliğinin sürmesinin önemine işaret ederek, Türk ve uluslararası yardım kuruluşlarının, depremin ilk anından itibaren yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde depremden zarar görenlere, barınma, temel malzeme, sağlık ve psikolojik bakım sağlayarak sürekli destek sağladığını anlattı.

Programda, Barış Gemisi ve Afet Yardımı Kurumu Uluslararası Proje Koordinatörü Ikuno Suzuki, Barış İçin Sanatçılar Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Hans Anderson, GDD Temsilcisi Suha Sbouh da savaş ve kriz bölgelerindeki insani duruma ilişkin sunum yaptı.