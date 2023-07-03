Antalya'nın saklı cenneti Gazipaşa, henüz keşfedilmemiş doğal güzelliklerinin arasında sizleri bekliyor. Peki, berrak denizi, altın sarısı kumsalları ve eşsiz doğasıyla Gazipaşa'nın nesi farklı? Gazipaşa'nın Delik Deniz'i hakkında neler biliyorsunuz? İşte, bu soruların cevapları ve çok daha fazlası...

Gazipaşa, Antalya'nın doğu sahilinde yer alırken, bir yanda Toros Dağları'nın görkemi, diğer yanda Akdeniz'in mavi suları ile çevrili. İyi korunmuş plajları ve koyları, Gazipaşa'yı ideal bir tatil destinasyonu haline getiriyor. Peki, bu plajların ve sahillerin içerisinde hangileri öne çıkıyor? Gazipaşa'nın en güzel plajları ve sahilleri hangileri?

Bunlardan biri, adı gibi gizemli ve ilgi çekici bir yer olan Delik Deniz. Bu benzersiz mekanın adının hikayesi ne? Delik Deniz'i diğer plajlardan ve koylardan ayıran özellikler neler? Neden Gazipaşa'nın Delik Deniz'i, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmuş durumda?

Gazipaşa'nın sahillerinde ise bambaşka bir deneyim sizleri bekliyor. Peki, Gazipaşa'nın sahillerinde sizi neler bekliyor? Hangi aktiviteleri yapabilir, hangi doğal güzelliklere tanık olabilirsiniz?

Bu yazımızda, Gazipaşa'nın Delik Deniz'i ve muhteşem sahilleri üzerine bilinmeyenler, keşfedilmeyi bekleyen gizli kalmış hikayeler ve size özel rehberlerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız, Gazipaşa'nın eşsiz sahillerini keşfetmeye başlamak için?

Antalya'nın sakin ve özgün karakteri ile öne çıkan ilçesi Gazipaşa, güzelliklerini keşfetmek için sizleri bekliyor. Sahil uzunluğunun etkileyici olmasına karşın, kayalık yapısı nedeniyle denize girilecek plaj sayısı belki de beklediğinizden daha az. Ancak bu durum, Gazipaşa'nın sahip olduğu plajların değerini hiçbir şekilde azaltmıyor.

Gazipaşa'nın plajları ve koyları, deniz kaplumbağalarının evi olarak da bilinir. Bu eşsiz canlılara ev sahipliği yapan ve bu özelliği ile Türkiye genelinde adından söz ettiren Gazipaşa, aynı zamanda tarihi yapıları ve plajlarıyla tatilciler için ideal bir destinasyon sunuyor. Tarihi ve doğal güzelliklerin bu kadar iç içe olduğu kaç yer var ki?

Denizinin berraklığı ile göz kamaştıran Gazipaşa'nın plajları, devamlı olarak durgun bir yapıya sahip olmasa da, bu durum tatilcilere farklı bir deneyim sunuyor. Bölgenin rüzgar alması nedeniyle zaman zaman dalgalı bir denizle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durum, denizle iç içe olmanın verdiği huzuru kesinlikle artırıyor.

Genellikle kumsal alanlar ile kaplı olan Gazipaşa plajları, masmavi denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için ideal. Gazipaşa'da yer alan oteller, konaklama deneyiminizi mükemmel bir hale getirecek. Gazipaşa Otelleri sayfamızı inceleyerek konaklama seçeneklerini ve hangi otellerin en güzel sahillere yakın olduğunu görebilirsiniz.

Gelin, Gazipaşa'nın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini birlikte keşfedelim. Tarihi ve doğal güzellikleriyle sizleri bekleyen bu özgün ilçeyi daha yakından tanımak için yazımızı okumaya devam edin.

Koru Plajı: Bir Doğa Harikası

Konum ve Ulaşım

Koru Plajı, ilçe merkezinin güneybatısında bulunur ve bölgenin en ünlü sahillerinden birisidir. Ulaşım için Uğur Mumcu Caddesi’ni batı yönünde takip edip, Fidanlı Caddesi kavşağından sola dönmelisiniz. Bundan sonra yaklaşık 3 kilometre daha devam ederseniz plaja ulaşmış olursunuz. Alternatif olarak, Koru minibüsleri ile ilçe merkezinden rahatça ulaşım sağlanabilmektedir.

Doğası ve Deniz

Koru, kendini temizleyebilme özelliği sayesinde her zaman tertemiz bir doğaya sahip olur. Etrafında yer alan havuzların suyu son derece berrak olup, genellikle dalgalı bir yapıya sahip olan deniz ise ziyaretçilerine ferah bir atmosfer sunar.

Hizmetler

Koru Plajı'nın etrafında çok sayıda restoran ve kafe bulunmaktadır. Bu mekanlar, ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermektedir.

Giriş Ücreti

Koru Plajı'na girişler tamamen ücretsizdir. Bu özellik, doğa severler ve deniz keyfi yapmayı sevenler için harika bir fırsattır. Bu eşsiz doğa harikasını ziyaret etmek ve güzel bir yaz gününde denizin ve güneşin tadını çıkarmak için daha fazla beklemeyin.

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Aysultan Kadınlar Plajı: Özel ve Huzurlu Bir Mekan

Konum ve Ulaşım

Aysultan Kadınlar Plajı, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı yönünde bulunur ve Kahyalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alır. İotape Antik Kenti'ne de yakın konumuyla dikkat çeker. Plaja ulaşmak için sahil şeridini kuzey yönüne takip etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, Gazipaşa ilçe merkezinden hareket eden servisler aracılığıyla da kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.

Özellikler

Aysultan Kadınlar Plajı, yalnızca kadınlara hizmet veren bir plaj olmasıyla spesifik bir özelliğe sahiptir. Denizi zaman zaman dalgalı olabilir ve derinliği ortalamanın biraz üzerindedir. Bu nedenle yüzme bilmeyenlerin çok fazla açılmaması önerilir. Plajın sahili kumsaldan oluşurken, denize girme esnasında biraz çakıl ve kayalıklarla karşılaşılabilmektedir.

Hizmetler

Plaj, ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi olanaklara sahiptir. Ancak, belirtmek gerekir ki, plaja 7 yaşından büyük çocukların girişi yasaktır.

Giriş Ücreti

Aysultan Kadınlar Plajı'na girişler ücretsizdir. Bu sayede kadınlar, kendilerine özel ve huzurlu bir mekan olan bu plajda güneşin ve denizin keyfini sürme imkanına sahip olurlar.

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Selinus Plajı: Tarih ve Deniz Keyfi Bir Arada

Konum ve Ulaşım

Selinus Plajı, ilçe merkezine en yakın plajlar arasında yer alır ve tarihi gezilerinizi ve deniz keyfinizi aynı gün içerisinde yapabilmeniz için mükemmel bir konumdadır. Plaja ulaşım yürüyerek kolaylıkla sağlanabilir ve plaj, prestijli mavi bayraklı bir plajdır.

Özellikler

Selinus Antik Kenti'ne oldukça yakın bir konumda bulunan plaj, yaklaşık olarak 2,5 kilometre uzunluğa sahiptir. Genişliği en az 150 metre olan plajın kuzey kısmında keşfedilebilecek bir mağara bulunmaktadır.

Sahilinin kumsal alanlardan oluşan plajın denizi oldukça sığdır. Bu nedenle özellikle çocuklu aileler tarafından sıkça tercih edilir.

Hizmetler

Plajın çevresinde duş, giyinme kabini ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecek tesisler bulunur. Bu tesislerde ayrıca yiyecek ve içecek ihtiyaçları da karşılanabilir.

Giriş Ücreti

Selinus Plajı'na girişler tamamen ücretsizdir. Bu durum, deniz keyfi ve tarih turunu aynı anda yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsattır.

Konaklama

Gazipaşa'da, mavi bayrak sertifikasına sahip oteller tatil tercihiniz olabilir. Gazipaşa Mavi Bayraklı Oteller sayfamızı inceleyerek mavi bayraklı, misafirlerine özel plaj alanı bulunan oteller arasından seçiminizi yapabilir ve tatilinizi planlayabilirsiniz. Gazipaşa'nın eşsiz kumsallarında, mavi bayrak sertifikasına sahip bir otelde konaklama fırsatını kaçırmayın.

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Kızılin Plajı: Doğal Güzelliğiyle Göz Dolduran Bir Mekan

Konum ve Ulaşım

Gazipaşa ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yer alan Kızılin Plajı, ilçenin kuzey sahilinde bulunmaktadır. Ulaşımlar genellikle özel araç ile sağlanabiliyor. Uğur Mumcu Caddesi’nden sahil yoluna inerek, buradan kuzey istikametine yaklaşık 2 kilometre devam ederek plaja ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Sahilinin uzunluğu yaklaşık 500 metre olan plajın etrafında büyük bir kaya parçası bulunmaktadır. Sahili yer yer çakıl taşlarından oluşan plaj, genel olarak kumsal alanlardan oluşmaktadır. İnce tanecikli yapısından oluşan kumlar, denizin zemininde de görülebilmektedir.

Hizmetler

Dalgalı bir denize sahip olan Kızılin Plajı'nın etrafında, çeşitli ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz restoran ve kafeler bulunmaktadır. Ayrıca plaj voleybolu aktiviteleri için özel bir alan da bulunmaktadır.

Giriş Ücreti

Kızılin Plajı'na girişler tamamen ücretsizdir. Bu sayede ziyaretçiler, doğal güzelliği ve deniz keyfi ile birlikte ekonomik bir tatil seçeneğine sahip olurlar.

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Muzdenizi Plajı: Doğanın ve Denizin Eşsiz Buluşması

Konum ve Ulaşım

Muzdenizi Plajı, Gazipaşa ilçe merkezinin güney batı sahilinde bulunmaktadır. Plaja ulaşım özel araç veya şehir içi dolmuşlarıyla rahatlıkla gerçekleştirilebilir.

Özellikler

Dünyaca ünlü caretta carettalara ev sahipliği yapmasıyla bilinen Muzdenizi Plajı, bu eşsiz kaplumbağaların, senenin belli aylarında sahile gelerek yumurtalarını bıraktığı bir yerdir. Bölge halkı ve turistlerin ilgiyle izlediği caretta carettalar, plaja özgün bir hava katmıştır. Denizinin oldukça sığ olması sebebiyle plaj, özellikle çocuklu aileler ve yüzmeyi iyi bilmeyenler için oldukça uygundur.

Hizmetler

Plajın etrafında yer alan tesislerde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Ayrıca, bölgede duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi imkanlar da bulunmaktadır.

Giriş Ücreti

Bölge halkı tarafından Muzdenizi Sahili olarak adlandırılan bu plaja girişler tamamen ücretsizdir. Bu durum, caretta caretta kaplumbağalarını görmek ve aynı zamanda denizin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir fırsattır.

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Gazipaşa'nın Eşsiz Plajları: Deniz ve Doğa Turizmi İçin Mükemmel Noktalar

Koru Plajı

Gazipaşa ilçe merkezinin güneybatısında yer alan Koru Plajı, hem doğal güzelliğiyle hem de erişim kolaylığıyla bölgenin en ünlü sahillerindendir. Özellikle temizliği ve berrak deniziyle dikkat çeken Koru Plajı, doğa severlerin uğrak noktasıdır. Çevresinde yer alan restoran ve kafelerde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz Koru Plajı'na girişler tamamen ücretsizdir.

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Aysultan Kadınlar Plajı

Gazipaşa'nın kuzeybatısında yer alan ve yalnızca kadınlara hizmet veren Aysultan Kadınlar Plajı, hem doğasıyla hem de spesifik özelliğiyle dikkat çeker. Kadınların rahat ve özgürce denizin keyfini çıkarabileceği plaj, aynı zamanda yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için de oldukça uygundur.

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Selinus Plajı

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada yaşayabileceğiniz Selinus Plajı, Gazipaşa'nın en popüler plajlarından biridir. Denizi oldukça sığ olan bu plaj, çocuklu aileler tarafından sıkça tercih edilir. Ayrıca Selinus Antik Kenti'ne yakınlığıyla da dikkat çeker.

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Kızılin Plajı

Gazipaşa ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan Kızılin Plajı, doğal güzellikleri ve rahat erişimiyle öne çıkar. Plajın dalgalı denizi ve çevresindeki restoran ve kafeler, ziyaretçilere keyifli bir deniz keyfi sunar.

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Muzdenizi Plajı

Gazipaşa'nın güneybatısında yer alan Muzdenizi Plajı, dünyaca ünlü caretta carettaların yumurtlama alanı olmasıyla ünlüdür. Denizinin oldukça sığ olduğu bu plaj, caretta carettaları izlemek ve aynı zamanda deniz keyfi yapmak isteyenler için idealdir.

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Gazipaşa Beachleri

Gazipaşa, deniz ve doğa turizmi için mükemmel bir destinasyondur. Bölgedeki plaj, koy ve sahil sayısı belki diğer popüler turizm merkezlerine göre daha azdır ancak Gazipaşa, kalabalıktan uzak, huzurlu ve doğal bir tatil geçirmek isteyenler için idealdir.

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Bıdı Bıdı Beach: Sakin ve Nezih Bir Tatil Mekanı

Konum ve Ulaşım

Bıdı Bıdı Beach, Gazipaşa ilçesine bağlı Koru bölgesinde yer alır. Beach'e ulaşım, özel araçlarınızla veya ilçe merkezinden Koru'ya hareket eden dolmuşlarla kolaylıkla sağlanabilir.

Özellikler

Bıdı Bıdı Beach'in sahili bazı kısımları çakıl taşlarıyla dolu olsa da, genellikle kumsal bir alan üzerine kurulmuştur. Beach'in denizi, rüzgara göre dalgalı veya dalgasız olabilmektedir. İlçe merkezine yakın plajlara göre daha sakin ve nezih bir atmosfer sunan Bıdı Bıdı Beach, gürültü kaynağı yaratabilecek faktörlerden uzaktır.

Hizmetler

Beach içerisinde hizmet veren tesisler, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılamak için idealdir. Ayrıca, beach'te şezlong ve şemsiye kiralama hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

Giriş ve Kiralama Ücretleri

Bıdı Bıdı Beach'e girişler tamamen ücretsizdir. Ancak, şezlong kiralama bedeli 10 - 15 TL aralığında olup, bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin bu ücreti göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bıdı Bıdı Beach, doğal güzelliği ve sunduğu hizmetlerle rahat ve huzurlu bir tatil mekanıdır.