Gaziantep'te, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın, dün Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası yapılan şampiyonluk kutlamalarında silahla havaya ateş açtığı belirlenen 11 şüpheli suç üstü yakalandı.

Çalışmalarda 4 tüfek, 7 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Havaya ateş açan diğer şüphelilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yürütüldüğü belirtildi. (AA)