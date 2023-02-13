Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybetti

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AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem lerden etkilenen Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.