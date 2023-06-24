Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Gaziantep ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Gaziantep ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Gaziantep Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 470,50 1 0,77 Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 461,59 1,71 1,49 Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 451,38 2,68 2,37 Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,80 3,17 2,94 Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 427,81 5,55 5,19

Gaziantep / Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 423,32 6,19 6,23 Gaziantep / Nizip / Nizip Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 416,54 7,22 6,47 Gaziantep / Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 413,50 7,69 7,47 Gaziantep / Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 410,13 8,22 7,93 Gaziantep / İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 401,04 9,75 8,72 Gaziantep / Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 396,07 10,62 9,83 Gaziantep / Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 395,83 10,66 9,85 Gaziantep / Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 392,45 11,27 11,79 Gaziantep / Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 388,94 11,92 11,34 Gaziantep / Şahinbey / Gaziantep Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,27 13,63 12,7 Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 378,17 14,05 13,94 Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 373,11 15,1 15,24 Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 370,87 15,58 17,25 Gaziantep / Nizip / Hasan Çapan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 367,60 16,29 16,01 Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 361,22 17,75 18,61 Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 353,02 19,72 20,83 Gaziantep / Şahinbey / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 351,53 20,08 19,58 Gaziantep / Nizip / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 350,84 20,25 22,77 Gaziantep / Şahinbey / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 349,32 20,63 22,17 Gaziantep / İslahiye / İslahiye Opet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 347,92 21 22,01 Gaziantep / Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 345,63 21,61 20,46 Gaziantep / Şahinbey / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 345,55 21,62 26,21 Gaziantep / Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 342,73 22,36 28,21 Gaziantep / Şehitkamil / Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 334,87 24,54 – Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 328,73 26,37 26,06 Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 316,02 30,46 29,57 Gaziantep / Nizip / Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 306,82 33,7 31,5 Gaziantep / Şehitkamil / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 300,59 36,03 36,38 Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 292,68 39,15 35,42 Gaziantep / Nizip / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 291,53 39,63 40,23 Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 282,72 43,43 51,96 Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 274,97 47,02 59,79 Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 272,26 48,32 49,67 Gaziantep / Şehitkamil / Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 271,73 48,57 – Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 266,77 51,07 63,11 Gaziantep / Şahinbey / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,53 57,08 60,77 Gaziantep / Şahinbey / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 252,11 59,03 62,55 Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 243,86 63,98 – Gaziantep / Şahinbey / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,82 64,01 66,81 Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 241,94 65,17 65,75 Gaziantep / Şehitkamil / GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 238,65 67,28 86,04 Gaziantep / İslahiye / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 237,73 67,87 73,2 Gaziantep / Şehitkamil / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 236,73 68,53 71,36 Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 236,18 68,89 79,5 Gaziantep / Nizip / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 236,10 68,94 63,99 Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,23 70,85 60,42 Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,87 72,46 78,65 Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 228,98 73,76 – Gaziantep / Şehitkamil / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 225,34 76,25 92,16 Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 220,54 79,57 69,88 Gaziantep / Nizip / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 218,50 80,99 74,9 Gaziantep / Nizip / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 211,13 85,94 76,15 Gaziantep / Nizip / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,14 89,58 88,09 Gaziantep / Oğuzeli / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 196,93 93,72 99,94 Gaziantep / Nurdağı / Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 189,50 96,42 48,54 Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 182,97 98 91,07 Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 160,28 99,87 76,7

Gaziantep ilindeki liseler arasında Vehbi Dinçerler Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, 470,50 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. TOBB Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi ve Gaziantep Anadolu Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Gaziantep ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Gaziantep ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.