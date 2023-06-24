Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Gaziantep ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Gaziantep ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Gaziantep Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|470,50
|1
|0,77
|Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|461,59
|1,71
|1,49
|Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|451,38
|2,68
|2,37
|Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,80
|3,17
|2,94
|Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|427,81
|5,55
|5,19
|Gaziantep / Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|423,32
|6,19
|6,23
|Gaziantep / Nizip / Nizip Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|416,54
|7,22
|6,47
|Gaziantep / Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|413,50
|7,69
|7,47
|Gaziantep / Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|410,13
|8,22
|7,93
|Gaziantep / İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|401,04
|9,75
|8,72
|Gaziantep / Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|396,07
|10,62
|9,83
|Gaziantep / Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|395,83
|10,66
|9,85
|Gaziantep / Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|392,45
|11,27
|11,79
|Gaziantep / Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|388,94
|11,92
|11,34
|Gaziantep / Şahinbey / Gaziantep Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,27
|13,63
|12,7
|Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|378,17
|14,05
|13,94
|Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|373,11
|15,1
|15,24
|Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|370,87
|15,58
|17,25
|Gaziantep / Nizip / Hasan Çapan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|367,60
|16,29
|16,01
|Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|361,22
|17,75
|18,61
|Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|353,02
|19,72
|20,83
|Gaziantep / Şahinbey / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|351,53
|20,08
|19,58
|Gaziantep / Nizip / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|350,84
|20,25
|22,77
|Gaziantep / Şahinbey / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|349,32
|20,63
|22,17
|Gaziantep / İslahiye / İslahiye Opet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|347,92
|21
|22,01
|Gaziantep / Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|345,63
|21,61
|20,46
|Gaziantep / Şahinbey / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|345,55
|21,62
|26,21
|Gaziantep / Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|342,73
|22,36
|28,21
|Gaziantep / Şehitkamil / Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|334,87
|24,54
|–
|Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,73
|26,37
|26,06
|Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|316,02
|30,46
|29,57
|Gaziantep / Nizip / Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|306,82
|33,7
|31,5
|Gaziantep / Şehitkamil / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|300,59
|36,03
|36,38
|Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|292,68
|39,15
|35,42
|Gaziantep / Nizip / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|291,53
|39,63
|40,23
|Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|282,72
|43,43
|51,96
|Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,97
|47,02
|59,79
|Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|272,26
|48,32
|49,67
|Gaziantep / Şehitkamil / Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,73
|48,57
|–
|Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,77
|51,07
|63,11
|Gaziantep / Şahinbey / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,53
|57,08
|60,77
|Gaziantep / Şahinbey / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,11
|59,03
|62,55
|Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|243,86
|63,98
|–
|Gaziantep / Şahinbey / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,82
|64,01
|66,81
|Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|241,94
|65,17
|65,75
|Gaziantep / Şehitkamil / GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|238,65
|67,28
|86,04
|Gaziantep / İslahiye / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|237,73
|67,87
|73,2
|Gaziantep / Şehitkamil / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,73
|68,53
|71,36
|Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,18
|68,89
|79,5
|Gaziantep / Nizip / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,10
|68,94
|63,99
|Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,23
|70,85
|60,42
|Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,87
|72,46
|78,65
|Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|228,98
|73,76
|–
|Gaziantep / Şehitkamil / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|225,34
|76,25
|92,16
|Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|220,54
|79,57
|69,88
|Gaziantep / Nizip / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|218,50
|80,99
|74,9
|Gaziantep / Nizip / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|211,13
|85,94
|76,15
|Gaziantep / Nizip / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,14
|89,58
|88,09
|Gaziantep / Oğuzeli / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|196,93
|93,72
|99,94
|Gaziantep / Nurdağı / Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|189,50
|96,42
|48,54
|Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|182,97
|98
|91,07
|Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|160,28
|99,87
|76,7
Gaziantep ilindeki liseler arasında Vehbi Dinçerler Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, 470,50 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. TOBB Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi ve Gaziantep Anadolu Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Gaziantep ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Gaziantep ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ