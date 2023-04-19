Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah gözaltına alındığını duyurdu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan Akinan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" sözleriyle gözaltı anına ilişkin video paylaştı. Ancak Akinan'ın gözaltına alınması emniyet tarafından doğrulanmadı. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, şubede gözaltında hiçbir yurttaşın bulunmadığını belirtti.

Akinan, bir süredir Youtube'ta 'Delilerin Delisi' isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut'un iddialarını gündeme getirmişti.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ!..

Ancak gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan Akinan'ın İstanbul'a götürüldüğünü açıkladı. Özdemir, paylaşımında "Serdar Akinan sabahın 5'inde gözaltına alınıyor! Kardeşi Serhat Akinan ile saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz. Şu an gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendim. Serdar Akinan Gazetecidir. Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur" ifadelerini kullandı.