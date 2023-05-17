Pehlivan'ın tahliye kararı, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle hakkında verilen hapis cezası sonrasında geldi.

Gazeteci, cezaevine girmeden önce yaptığı bir açıklamada, cezaevine giriş sürecini ve daha önceki deneyimlerini anlattı. Pehlivan, "Aslında benim bundan birkaç yıl önce girdiğim cezaevi deneyiminin sonucu bu." dedi.

Pehlivan, birkaç yıl önce yaptığı bir haber nedeniyle hapis yattığını ve daha sonra hüküm onaylandıktan sonra denetimli serbestlikle özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Denetimli serbestlik süresince, hakkında yeni bir dava açılması durumunda tekrar cezaevine gönderileceği tehdidinde bulunulmuştu. Pehlivan'ın iddiasına göre, Cumhuriyet'teki yazıları nedeniyle hakkında altı dava açıldı ancak yargı bu davalara itibar etmedi.

"Ne zaman ki Barış Terkoğlu'yla birlikte 'SS' kitabını yazdık, açılan yedinci dava tekrar açık cezaevine girmeme gerekçe gösterildi." dedi Pehlivan.