CHP'de 25 ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve 2021 Mayıs ayında CHP’den istifa ederek Memleket Partisi‘ne geçen Prof. Dr. Gaye Usluer burada , Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlenmişti. 2022 yılında Memleket Partisi’nden de istifa eden Prof.Dr. Gaye Usluer CHP’ye geri döndü. Gaye Usluer bugün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçime 32 gün kaldı efelenerek, hakaret ederek ve ötekileştirerek, olmayanı varmış gibi göstererek, yapmadığını yapacakmış gibi göstererek seçim kazanma dönemi bitti. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu. Tüm CHP milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Ortak hedefimiz belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve düzeni değiştirmek. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

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