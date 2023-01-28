İstanbul Ticaret Borsası tarafından Güvenilir Ürün Platformu desteği ile düzenlenen Borsa Meydanın’nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında bu ay hazır yemek ve EDT sektörü konuşuldu.

Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı toplantıda İSO Endüstriyel Yemek Sanayii Meslek Komite Başkanı, Meclis Üyesi Sedat Zincirkıran, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz ve İSTİB Meclis üyesi Süleyman Tarakçı konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ev dışı tüketim sektörünün son yıllardaki gelişimine dikkat çekerek “Evlerdeki yeme içme alışkanlıklarımız hızla değişiyor. Modern hayatın temposu özellikle metropollerde çalışan insanları hızlı yaşamaya zorunlu kılıyor. Bu süreç dev bir sektör doğuruyor. Böylesi önemli bir sektöre gereken önemin verilmesi ve potansiyelinin değerlendirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

İSO Endüstriyel Yemek Sanayii Meslek Komite Başkanı, Meclis Üyesi Sedat Zincirkıran yaptığı konuşmada endüstriyel yemek sanayinin özellikle son 15 yılda önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, “Sektörümüzün hızla gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri bu… İstihdamla ilgili sorunlarımızı çözebilirsek, uluslararası hizmet verme yolunda da daha hızla büyüyebiliriz” dedi.

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, sektörün ihracat kapasitesine dikkat çekerek, Tek bir kap yemek 56 sektörü hareketlendiriyor, destekliyor. Bu nedenle ihracat kapasitemizi artırmak için çalışıyoruz. Osmanlı coğrafyasındaki onlarca ülkede benzer damak tatları sayesinde çok büyük bir potansiyelimiz var. Bunu değerlendirmeliyiz. Diğer önemli bir konu ise sektörde çalışanların yabancı dil bilme oranı artmalı, bizler yurtdışına gözünü çevirmiş bir sektörüz buralarda kesilen fişi bile ihracat olarak kabul edlmesi için çalışmalarımız var Vizyoner bir sektörün çalışanları da vizyoner olmalı” dedi.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz ise kahvaltı ve öğle yemeğinin çalışanlar tarafından dışarıda yendiğini hatırlatarak, “Sektörümüz dünya standartlarında üretim yapıyor, servis veriyor. Sadece turizmi bile düşünsek büyük bir dolaylı etkimiz var. Her sektörü besliyoruz. Ayrıca bizim sektörümüzün toplum sağlığı açısından da çok önemli olduğu ortadadır” dedi.

İSTİB Ev Dışı Tüketim Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Süleyman Tarakçı da yaptığı konuşmada uluslararası alanda Türk mutfak kültürünün hak ettiği yere ulaşmasının önemine dikkat çekerek, “Olağanüstü bir mutfak kültürümüz var ama ne yazık ki kullanamıyoruz. Örneğin coğrafi işaretli ürünlerde bir karmaşa var. Bu konuda her ilde bir kurum yetkilendirilirse çok daha iyi sonuç alabiliriz. Ayrıca gastronomi eğitiminde de ciddi sorunlarımız var. Gastronomi mezunlarının yüzde 98’i sektörü iki yılda terk ediyor. Televizyonlardaki programlar özel üniversitelerin gastronomi bölümlerine öğrenci sağlıyor. Bu programlardaki yanlış algı sektöre yönelen gençlerin hayal kırıklığına uğramalarına yol açıyor. Sektörde birkaç tane STK devasa bir sektörün temsilcisi gibi davranıyor ama durum böyle değil kimse de böyle düşünmesin. Sektörün çatı kuruluşunun devlet tarafından oluşturularak, üstlenilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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