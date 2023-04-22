Aşırı protein vs. içeren

DİYETLER sebebiyle,

SPORCU arkadaşlarda

Kan değerleri kimi zaman 

Bozulabiliyor… 

Örneğin yüksek KOLESTEROL

Oluşabiliyor. 

Bu durumda olanlara da

Konsantre SARIMSAK ekstrelerini 

Tavsiye edebiliriz. 

Bu, ayrıca 

BAĞIŞIKLIK sistemine de 

Faydalı etkide bulunabilir…

Diğer taraftan, gıda TAKVİYELERİ

KOMBİNASYONLAR halinde 

Kullanılırsa daha da faydalı olabilir. 

Bu bağlamda,

Jel halindeki ekstreye ilave olarak,

“Black Garlic” tabletleri,

OMEGA-3 balık yağı,

Natürel C vitamini ve 

KoEnzim Q-10 

Kullanılması düşünülebilir. 

Bu hususlarda, basitçe,

ECZACINIZA danışabilirsiniz. 

Netice almak için

Önemli olanın İSTİKRARLI

Kullanım olduğunu unutmayın. 

NATÜREL ürünlerin, uzun

Sürede netice verdiğini

Hatırlatmak isteriz. 

Elde ettiğiniz sonuçları

Bizle paylaşırsanız, biz de

Tekrar KAMUOYU ile

Paylaşabiliriz. 

www.canustel.com.tr 