Aşırı protein vs. içeren
DİYETLER sebebiyle,
SPORCU arkadaşlarda
Kan değerleri kimi zaman
Bozulabiliyor…
Örneğin yüksek KOLESTEROL
Oluşabiliyor.
Bu durumda olanlara da
Konsantre SARIMSAK ekstrelerini
Tavsiye edebiliriz.
Bu, ayrıca
BAĞIŞIKLIK sistemine de
Faydalı etkide bulunabilir…
Diğer taraftan, gıda TAKVİYELERİ
KOMBİNASYONLAR halinde
Kullanılırsa daha da faydalı olabilir.
Bu bağlamda,
Jel halindeki ekstreye ilave olarak,
“Black Garlic” tabletleri,
OMEGA-3 balık yağı,
Natürel C vitamini ve
KoEnzim Q-10
Kullanılması düşünülebilir.
Bu hususlarda, basitçe,
ECZACINIZA danışabilirsiniz.
Netice almak için
Önemli olanın İSTİKRARLI
Kullanım olduğunu unutmayın.
NATÜREL ürünlerin, uzun
Sürede netice verdiğini
Hatırlatmak isteriz.
Elde ettiğiniz sonuçları
Bizle paylaşırsanız, biz de
Tekrar KAMUOYU ile
Paylaşabiliriz.
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