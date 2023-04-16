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Yapıp, tekrar KAMUOYU ile

Biz de çeşitli kaynaklardan

En az 6 ay hatta 1 senelik

Bir İŞBİRLİĞİ çağrısı bu:

Bir ÇAĞRIDA bulunabiliriz…

Bu bağlamda, TABİP dostlara

Fayda olduğunu söyleyebilirim.

Gözlemleyen bir birey olarak,

Lakin kendi vücudunu

Bunu ancak TIP uzmanları

Güçlendiriyor mu?

DAMAR cidarlarını da

Bu iyileşme,

Gerek bile kalmayabiliyor…

Büyük YEKUN tutabiliyor hatta

Birkaç sene içinde

Lakin bu birkaç puan,

Kimseyi de suçlamamak gerekir.

Ayda bir veya birkaç puan

Lakin bu süre uzun olduğundan,

Uzun dönem kullanım ile