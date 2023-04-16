SARIMSAK ekstreleri,

Uzun dönem kullanım ile

Yüksek KOLESTEROLÜ 

Kayda değer ölçüde 

Normal değerlere düşürebiliyor. 

Lakin bu süre uzun olduğundan,

Dikkate alınmıyor

Yahut İHMAL edilebiliyor…

Ayda bir veya birkaç puan

İYİLEŞME, evet, ihmal edilirse

Kimseyi de suçlamamak gerekir. 

Lakin bu birkaç puan,

Birkaç sene içinde 

Büyük YEKUN tutabiliyor hatta 

Sentetik kolesterol ilacına

Gerek bile kalmayabiliyor… 

Bu iyileşme, 

DAMAR cidarlarını da 

Güçlendiriyor mu?

Bunu ancak TIP uzmanları 

Değerlendirebilir. 

Lakin kendi vücudunu

Gözlemleyen bir birey olarak,

Konunun enikonu incelenmesinde

Fayda olduğunu söyleyebilirim. 

Bu bağlamda, TABİP dostlara

Bir ÇAĞRIDA bulunabiliriz…

Bir İŞBİRLİĞİ çağrısı bu: 

Konuya ilgi duyan dostlar,

En az 6 ay hatta 1 senelik

Gözlemlerini bizle paylaşırlarsa,

Biz de çeşitli kaynaklardan

Elde ettiğimiz verilerin

İSTATİSTİKİ değerlendirmesini

Yapıp, tekrar KAMUOYU ile

Paylaşabiliriz…

www.canustel.com.tr 