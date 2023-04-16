SARIMSAK ekstreleri,
Uzun dönem kullanım ile
Yüksek KOLESTEROLÜ
Kayda değer ölçüde
Normal değerlere düşürebiliyor.
Lakin bu süre uzun olduğundan,
Dikkate alınmıyor
Yahut İHMAL edilebiliyor…
Ayda bir veya birkaç puan
İYİLEŞME, evet, ihmal edilirse
Kimseyi de suçlamamak gerekir.
Lakin bu birkaç puan,
Birkaç sene içinde
Büyük YEKUN tutabiliyor hatta
Sentetik kolesterol ilacına
Gerek bile kalmayabiliyor…
Bu iyileşme,
DAMAR cidarlarını da
Güçlendiriyor mu?
Bunu ancak TIP uzmanları
Değerlendirebilir.
Lakin kendi vücudunu
Gözlemleyen bir birey olarak,
Konunun enikonu incelenmesinde
Fayda olduğunu söyleyebilirim.
Bu bağlamda, TABİP dostlara
Bir ÇAĞRIDA bulunabiliriz…
Bir İŞBİRLİĞİ çağrısı bu:
Konuya ilgi duyan dostlar,
En az 6 ay hatta 1 senelik
Gözlemlerini bizle paylaşırlarsa,
Biz de çeşitli kaynaklardan
Elde ettiğimiz verilerin
İSTATİSTİKİ değerlendirmesini
Yapıp, tekrar KAMUOYU ile
Paylaşabiliriz…
www.canustel.com.tr