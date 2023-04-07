Natürel beslenmenin

Önemi malum…

Tabiatta henüz cevheri

Tam keşfedilmemiş,

Mucizevi besinlerin

Bulunduğu da bir gerçek…

SARIMSAK da bunlardan biri…

Sentetik KOLESTEROL ilaçları

Etkili olmakla beraber,

Yan tesirleri de var,

Böyle söyleniyor…

Oysa SARIMSAK ekstreleri,

Bu ilaçların başardığını ve

Hatta başaramadığını,

Tek başına başarabiliyor…

Bu tür bir ekstre,

Kişiden kişiye değişmekle beraber,

Yüksek KOLESTEROLÜ ayda

Birkaç puan düşürebiliyor.

Bunun anlamı, bu tür ekstreler

Ancak uzun vadede etkili ve

Faydalı olabiliyor.

Ancak en fazla birkaç senede,

Yüksek KOLESTEROLÜ

Makul düzeye çekebiliyor.

Damar cidarlarına olan faydası

Ve ayrıca diğer faydalar, mesela

BAĞIŞIKLIK sistemine olan

Olumlu etkisi de cabası…

Bendeniz TABİP değilim,

Sadece bilgi aktarmakla

Görevliyim…

Lütfen ECZACINIZA danışarak,

SARIMSAK ekstreleri

Kullanın ve söz konusu

Olası gelişmeleri,

İstatistiki bilgi anlamında

Bize bildirin…

Yayımlayalım…

www.canustel.com.tr