Natürel beslenmenin
Önemi malum…
Tabiatta henüz cevheri
Tam keşfedilmemiş,
Mucizevi besinlerin
Bulunduğu da bir gerçek…
SARIMSAK da bunlardan biri…
Sentetik KOLESTEROL ilaçları
Etkili olmakla beraber,
Yan tesirleri de var,
Böyle söyleniyor…
Oysa SARIMSAK ekstreleri,
Bu ilaçların başardığını ve
Hatta başaramadığını,
Tek başına başarabiliyor…
Bu tür bir ekstre,
Kişiden kişiye değişmekle beraber,
Yüksek KOLESTEROLÜ ayda
Birkaç puan düşürebiliyor.
Bunun anlamı, bu tür ekstreler
Ancak uzun vadede etkili ve
Faydalı olabiliyor.
Ancak en fazla birkaç senede,
Yüksek KOLESTEROLÜ
Makul düzeye çekebiliyor.
Damar cidarlarına olan faydası
Ve ayrıca diğer faydalar, mesela
BAĞIŞIKLIK sistemine olan
Olumlu etkisi de cabası…
Bendeniz TABİP değilim,
Sadece bilgi aktarmakla
Görevliyim…
Lütfen ECZACINIZA danışarak,
SARIMSAK ekstreleri
Kullanın ve söz konusu
Olası gelişmeleri,
İstatistiki bilgi anlamında
Bize bildirin…
Yayımlayalım…
www.canustel.com.tr