Natürel beslenmenin 

Önemi malum…

Tabiatta henüz cevheri

Tam keşfedilmemiş, 

Mucizevi besinlerin 

Bulunduğu da bir gerçek…

SARIMSAK da bunlardan biri…

Sentetik KOLESTEROL ilaçları

Etkili olmakla beraber,

Yan tesirleri de var,

Böyle söyleniyor… 

Oysa SARIMSAK ekstreleri,

Bu ilaçların başardığını ve 

Hatta başaramadığını, 

Tek başına başarabiliyor…

Bu tür bir ekstre,

Kişiden kişiye değişmekle beraber,

Yüksek KOLESTEROLÜ ayda 

Birkaç puan düşürebiliyor. 

Bunun anlamı, bu tür ekstreler

Ancak uzun vadede etkili ve

Faydalı olabiliyor. 

Ancak en fazla birkaç senede,

Yüksek KOLESTEROLÜ 

Makul düzeye çekebiliyor. 

Damar cidarlarına olan faydası

Ve ayrıca diğer faydalar, mesela  

BAĞIŞIKLIK sistemine olan

Olumlu etkisi de cabası… 

Bendeniz TABİP değilim,

Sadece bilgi aktarmakla 

Görevliyim… 

Lütfen ECZACINIZA danışarak,

SARIMSAK ekstreleri 

Kullanın ve söz konusu

Olası gelişmeleri, 

İstatistiki bilgi anlamında 

Bize bildirin… 

Yayımlayalım… 

www.canustel.com.tr 