Dosya masrafları ve kredi yapılandırma süreci kredi alırken karşınıza çıkan en karmaşık süreçlerden biri olabilir. Dosya masraflarının ne olduğunu ve kredi yapılandırma işleminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ya da nasıl daha etkin bir şekilde kredi borçlarınızı yönetebileceğinizi merak ediyor musunuz? Garanti BBVA ile bireysel ihtiyaç kredilerinizde size sunduğumuz fırsatlardan ve önerilerden haberdar olun. Bu süreçler hakkında tüm detayları ve daha fazlasını bu haberimizde bulabilirsiniz. İçeriğimizin devamı için haberimizi takipte kalın...

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi (Tüketici kredisi), tüm bireysel ihtiyaçlarınızın veya mevcut borçlarınızın finansmanına yönelik destek olarak tanımlanabilir. Bu tür bir kredi, belirli bir süre boyunca belirli bir faiz oranı üzerinden borçlanmanızı sağlar. Garanti BBVA'nın size özel bireysel kredi fırsatlarıyla uygun faiz avantajı ve ayrıcalıklı ödeme koşulları sunar.

İhtiyaç Kredisi Hesaplama

İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi, talep ettiğiniz kredi miktarı ve ödemeyi düşündüğünüz vade üzerinden gerçekleştirilir. Her bir taksit döneminde kredi tutarından kalan anapara faiz oranı ile çarpılır ve ödenecek faiz tutarı bulunarak o dönemde ödenecek taksit tutarı belirlenir.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Süreci

Garanti BBVA, ihtiyaç kredisi başvurularınızı kolaylaştırıyor. İhtiyaç kredisi başvurularınızı şubelerimizden, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi veya 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı üzerinden yapabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Vade Sınırlamaları

16 Eylül 2021 tarihi sonrasında açılan Bireysel ihtiyaç kredilerinin kalan ana para bakiyeleri toplamı 50.000 TL’nin üzerinde ise talep edilebilecek ihtiyaç kredisi vadesi maksimum 24 ay, 50.000 TL ve altında ise maksimum vade 36 ay olabilir. 09 Haziran 2022 tarihi itibariyle 100.000 TL üzerinde olan ihtiyaç kredilerinin maksimum vadesi 12 aydır.

Dosya Masrafı

Dosya masrafı, kredilendirme işlemlerinde bankaların talep ettiği ek ücretler arasında yer alır. Kredi dosya masrafı kullanılan kredinin en fazla binde 5’i kadar olabiliyor.

Kredi Yapılandırma

Banka ihtiyaç kredisi yapılandırma, farklı veya aynı bankalardaki kredi borçlarınızın kapatılarak güncel faiz oranları üzerinden kalan borcunuz kadar yeniden kredilendirme yapılması anlamına gelir. Garanti BBVA hem bankamızdaki hem de diğer bankalardaki kredileriniz için yapılandırma seçenekleri sunar.