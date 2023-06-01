Sosyal medyada iş birlikleriyle dikkat çeken Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulmuştu. Gamze Erçel, Hello dergisine verdiği röportajda Mavi'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Röportajda, kızı Mavi'ye kanser teşhisi konulduğu dönem hakkında, "Zor günler geride kaldı" ifadesini kullandı.

"Eşimle Birbirimizden Güç Alıyoruz"

Gamze Erçel, kişisel özelliklerinden bahsederek, kendisinin bir Oğlak kadını olduğunu ve olaylara karşı aşırı tepkisiz olduğunu belirtti. Ayrıca, daha sakin bir yapıya sahip olduğunu ve eşinin ise tam tersi olduğunu ifade etti. Ancak, birbirlerinden güç aldıklarını da vurguladı.

Erçel, açıklamalarına devam ederek, boş durmayı sevmediğini ve kendi ayakları üzerinde durmanın en büyük motivasyonu olduğunu dile getirdi. Yeni hayatının mottonunun ise "bugünü iyi değerlendir, bir daha geri gelmeyecek, her fırsatta gez toz" olduğunu söyledi.