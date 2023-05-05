CHP Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi Kadıköy’de sokak müzisyenliği yapan Cihan Aymaz’ın bir cani tarafından istek şarkısı çalınmadı bahanesiyle bıçaklanarak öldürüldüğünü belirterek, “Bugün sevgili Cihan’ın ailesini ziyaret ettim. Birgül ve Hayrettin Aymaz ile 4 kardeşine söz verdim. Cihan’ın hukuk mücadelesinden hep yanlarında olacağım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi Kadıköy’de sokak müzisyenliği yapan Cihan Aymaz’ın katledilmesi sonucu acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP’li Akkuş İlgezdi, katledilen müzisyenin ailesinin her zaman yanında olacağını ifade ederek, “Sokak müzisyenliğiyle hayata tutunmaya çalışırken bir cani tarafından, ‘istek şarkı çalmadı’ bahanesiyle, gencecik yaşında aramızdan koparılan Cihan Aymaz’ın acılı ailesini ziyaret ettim. O, AKP’nin yurttaşımızı içine attığı geçim savaşında mağlup olan binlerce gencimizden yalnızca biriydi. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşim. Yapanın yanına kar kaldığı bu cezasızlık anlayışını mutlaka değiştirecek, adaleti yeniden getireceğiz bu topraklara” açıklamasında bulundu.

Ekim ayında Ankara’da bir mekanda istek parçası çalınmadığı gerekçesiyle Müzisyen Onur Şener’in de katledildiğini hatırlatan Akkuş İlgezdi, “Yaşama değer katan, hayatı sanatla buluşturan değerli müzisyenlerimiz, iktidarın ötekileştirdiği başat gruplardan maalesef. Sanatı ve sanatçıyı yok sayan AKP, adaleti de yok ettiği için suçlar cezasız kalıyor. Suçlular iktidardan güç alarak ülkemizin pırlanta gibi gençlerini fütursuzca katledebiliyor. Cihan’ın ailesi benden sadece ve sadece ‘adalet’ istedi. Cihan'nın acılı annesinin, babasının ve 4 kardeşinin hep yanında olacağım” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ