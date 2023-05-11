“GAMER çok ciddi bir yazılım programı” diyen Çalıkuşu, “O gece için, dilerim öyle değildir ama bazı senaryolar, yazılım gerçekmiş gibi senaryo üretmek, seçim sonuçlarındaki bilgileri manipüle edecek bir takım senaryolar yüklenebilir. Ama dilerim böyle bir şeye tenezzül etmezler.” İfadelerini kullandı.

Figen Çalıkuşu, seçim güvenliğine ilişkin ortaya çıkabilecek sorunları paylaştı. Seçim gecesi güvenlik sorunu hakkında YSK’dan seçmen bilgilerini isteyen GAMER’i reddetmesi konusunda, “YSK'ya şunu soralım, biz yüzlerce binlerce seçim yaptık, hiç güvenlik endişesi olmadı mı? Emniyet, jandarma böyle bir bilgi isteme gereği duymadı mı?” ifadelerini kullanan Çalıkuşu, YSK’nın kararını hatırlattı. YSK’nın, “ilçe seçim kurulları sandıkların seçimin güvenliğini sağlamaya yönelik kararlar almaya yetkilidir” kararını anlatan Çalıkuşu, “Bu güvenlik amacıyla istenen bilgileri emniyete verme, vermeme yetkisi ilçe seçim kuruluna aittir. Yani ilçe seçim kurulları bu bilgileri GAMER'e vermeyecek ama ilçe emniyeti, jandarma istendiğinde verilebilecek” dedi.

Çalıkuşu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında ise, “Bunu yerinde değerlendirdi çok gecikti. En azından yurtdışında kullanılan oylara yazık oldu. Ama ne olursa olsun bir yanlıştan dönmüş olması bence önemli, iyi olarak değerlendirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Son noktada dönmüş olması bence olumlu

Çalıkuşu açıklamasında şunları söyledi:

"Her şekilde olumlu. Olumlu bir hareket olduğu için de seçime az gün kaldı, tüm değerlendirmelerimizi bu yönde yapmamız gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu zaten soframız büyük diyerek seslenmişti. Muharrem İnce de bu süreçte, aday olmak hakkı ama koşulları objektif değerlendirdiği halde maalesef çok alışkın olduğumuz siyasi iktidarın diliyle farklı bir iddia ortaya koyarak kazanacağını söyledi. Bu kısım biraz sıkıntılı, hatalı ve yanlıştı. Hepimiz bu algı yönetiminden bıktık, gerçek değildi. Bu iddiada ısrar etti. Son noktada dönmüş olması bence olumlu.

Muharrem İnce CHP içinden kopup giden birisi oldu ama CHP'liler de günler yaklaştıkça oyları CHP'ye doğru kaydı. Sandığa gittiklerinde de çok zorlanırlardı. İnce'ye verilecek oylar kime yarar sağlayacak. İnce'nin kitlesi bunu değerlendirebilecek bir kitle. Bu oylar İnce'ye başarı getirmeyecek ama bu dönemi kapatmak yolunda kararlı olan o seçmen kitlenin de arzu ettiği netice bu olmayacak. Dolayısıyla bu Erdoğan'a fayda sağlayacak bir durum olduğu için oyları da azalmaya başlamıştı, istifalar çok artmıştı. Bunu yerinde değerlendirdi çok gecikti. En azından yurtdışında kullanılan oylara yazık oldu. Ama ne olursa olsun bir yanlıştan dönmüş olması bence önemli, iyi olarak değerlendirmemiz lazım."

"7/24 saat çalışan bir yazılım projesidir"

Öncelikle GAMER'in ne olduğuna dikkat çekmek istedim. 2018'de bir yazılım projesi. Yönelgesi 2019'da çıkmış. Ana hedefi yazılım projesi olması. Çok geliştirilmiş bir yazılım projesi. Asıl amacı toplumun huzur ve güvenini sağlayacak hizmetler yönetmesi. Burada elde ettiği görüntü ve metin tabanlı verileri tek merkezde toplayan çeşitli süzgeçlerden geçiren analiz eden, karar mercilerine ışık tutacak bilgi üreten, olay öncesi olay anı ve sonrası tüm iş ve işlemlerin yönetimini sağlayan olayı öngörmeye yönelik bilgiler sağlayarak 7/24 saat çalışan bir yazılım projesidir. Bu yazılım projesnin sonra bir merkeze dönüştürüldüğünü görüyoruz.

Bu yazılım projesinde neler var: Sandık bilgileri, yurtdışındaki, yolda olan sandıklar gibi 7-8 butonlu bir yazılım projesi GAMER'in içinde yer almış. YSK, GAMER'in seçmen bilgilerini isteme talebini reddetti. Karar, içimize ferahlık getirdi. Sonra sözlü talimatı duyduk. Bu da GAMER aracılığıyla alamıyorsak, emniyet, jandarma vasıtasıyla alınsın diye. Bunun amacı ne, illa ki bu bilgiler isteniyor. Bugün YSK'nın sitesinde bir karar var.

"GAMER'e vermeyecek ama ilçe emniyeti, jandarma istendiğinde verilebilecek"

Çekerek polis merkezi amirliği, Çekerek ilçe seçim kurulundan sandık bilgilerini istemiş. Çekerek ilçe seçim kurulu başkanlığı da bunu YSK'ya sormuş. YSK da burada demiş ki; ilçe seçim kurulları sandıkların seçimin güvenliğini sağlamaya yönelik kararlar almaya yetkilidir, bu güvenlik amacıyla istenen bilgileri emniyete verme, vermeme yetkisi ilçe seçim kuruluna aittir. Yani ilçe seçim kurulları bu bilgileri GAMER'e vermeyecek ama ilçe emniyeti, jandarma istendiğinde verilebilecek.

YSK'ya şunu soralım, biz yüzlerce binlerce seçim yaptık, hiç güvenlik endişesi olmadı mı? Emniyet, jandarma böyle bir bilgi isteme gereği duymadı mı?

"Bu talepler kanuna aykırı ama bunu gerçekleştirecekler"

Bizim seçim pratiğimizde güvenlik endişesiyle daha önce jandarma ve polisin, sandık, seçmen bilgilerini ilçe seçim kurullarından istediklerini duymadık. Nasıl bir güvenlik endişesi var onu sormak gerekiyor. Bundan önce GAMER, toplumda paylaşıldı, kaygı yaratıldı. Neden böyle bilgiler isteniyor, neden böyle yapılanmalar kuruldu, amaç ne gibi sorular vardı. Sözlü bir talimat var denmişti tüm emniyet ve jandarmaya. Bu şekilde GAMER'den olmadı ama bilgileri bu şekilde alalım diye. Bunun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu talepler kanuna aykırı ama bunu gerçekleştirecekler.

Demek ki gözetilen bir hedef var, senaryo olabilir. Bunları mecburen düşünüyoruz. Artık 2 gün kala bu hafta neler yaşadık, afişler, skandallar, provokasyonlar...

"Dilerim böyle bir şeye tenezzül etmezler"

GAMER çok ciddi bir yazılım programı. O gece için, dilerim öyle değildir ama bazı senaryolar, yazılım gerçekmiş gibi senaryo üretmek, seçim sonuçlarındaki bilgileri manipüle edecek bir takım senaryolar yüklenebilir. Ama dilerim böyle bir şeye tenezzül etmezler.

Bu ülke insanları değişim istiyor. bu kadar net. Bunun dışında bir amaç gözetiliyorsa kara bir leke olur. Suç özelliği taşır. Ama dikkat çekici mi evet. Verilen kararların arkasında durmama var. Burada YSK, hangi güvenlik endişesi var diyebilirdi. Türkiye'de seçim süresince güvenlik sorunu olmamış, neden şimdi var demesi gerekirken YSK bunun yolunu açmış oldu.

Yargının dışında bu bilgiler emniyet ve jandarmaya gidecek. İlçe seçim kurulu kimler var, hangi hakimlerden oluşuyor. Bu da yasayla değiştirildi. En tecrübeli hakimlerden alındı, kurayla çıkılacak hakimlerden seçilecek. Bunları dillendirmek sormak durumundayız.

Yurtdışından böyle kullanılmış olarak oylar geldi. Bunları iptal etmek istemiyorlar. Özel amaçla işaret olduğu saptanmamışsa geçerli sayılabiliyor. Bu şekilde yorumlamış olabilir. Bu pusulaları toplatmadılar. Bunun matbaa hatası sayılıyorsa bu kararı vermiş olabilirler.