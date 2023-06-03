Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Ranya, Veliaht Prens Hüseyin'in nikahı dolayısıyla başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda devlet başkanları ve veliahtların yanı sıra pek çok ülkeden davetlilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.

Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in nikahı, Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirildi. Nikah töreni sonrasında eski Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal'ın otomobillerinden biri olan 1984 model beyaz renkli Range Rover'e binen gelin ve damat, "Kırmızı Alay" adı verilen düğün konvoyu eşliğinde Amman'ın batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geldi.

BİNLERCE ÜRDÜNLÜ DÜĞÜN KONVOYUNU SELAMLADI

Düğün konvoyunun geçişi sırasında binlerce Ürdünlü, gelin ve damadı selamlamak için konvoyun geçtiği yolları doldurdu. Kraliyet Divanı platformlarından yayınlanan canlı görüntülere göre, Hüseyniye Sarayı'nda düzenlenen resepsiyon, Ürdün Kralı 2.Abdullah, Kraliçe Ranya ve aile üyelerinin gelişi ve orada bulunanları selamlaması ile başladı. Daha sonra Ürdün Silahlı Kuvvetleri bando takımı müziği ve bir grup halk dansı eşliğinde gelin ve damat davetlilerin huzuruna çıktı.

Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre resepsiyona ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate'in yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

KATE MIDDLETON ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Galler Prensesi Kate Middleton pudra pembesi bir elbise ile düğüne katıldı. Galler Prensesi, rozet ve tacını da taktı.

İşte Galler Prensesi'nin düğün şıklığı...

AA