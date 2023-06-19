İstanbul’un ilk AVM ‘si olan Galeri artık son günlerini yaşıyor. Bakırköy sahilinin en güzel noktalarından birinde yer alan Galeri arsa olarak birçok değerli. Buda birçok inşaat firmasının iştahını kabartıyor.

Galeria’nın kısa sürede yıkılacağı ve yerine yine devasa binaların yapılacağı belirtiliyor. Sahile yapılan her binanın denizde karaya, karadan denize doğru esen rüzgarlarla oluşan kentin temiz havasını da keseceği belirtiliyor. Oysa Galeria’nın Çok güzel açılışı da yapılmıştı. Şimdilik yıkımın ertelendiği söyleniyor. Bakırköylüler bu erteleme sonrasında Galeria’nin yeniden eski şaşalı dönemlere dönebileceğini umuyor. Ama AVM’de açık kalan mağazan sayısı son derece az. Galeria İstanbulluların cazibe merkezi olmayı sürdürürken çok yakınlarına, yıkılan mesela eski VİTA fabrikasının yerine de bir AVM yapılması kenttin ilk AVM’si Galeria’nın sonun başlangıcı oldu.