İstanbul’da ziyaret etmekten en çok keyif aldığım galerilerden biri olan Galeri Diani, Su Yücel’in “Yakalanan Zaman” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

8 Nisan Cumartesi günü, İstanbul’da güneş yalandan da olsa yüzünü göstermişken açılışa gitmek için çıktım evden. Hadi dedim; “Bende bugün zamanı biraz geniş kullanayım, İstanbul’u bir soluyayım.”

Kadıköy’den bir vapur sefası ile denizin kokusunu içime çekerek, resimlerime de sirayet etmiş olan eşsiz İstanbul sülietlerini izleyerek geçtim Karaköy’e …

Karaköy’ün kendine has ara sokaklarından sallana sallana yürüdüm Galeri Diani’ye kadar.

Galeri Diani’ye ulaştığımda; galerinin sahibi sevgili Telga Mendi Südor’un gülümseyen yüzü, sanatçı Su Yücel, keyifli eserleri ve dost yüzler beni karşıladı. Sanatçı Su Yücel ile biraz Datça’dan birazda eserlerini konuştuk.

Hadi size biraz Su Yücel’den ve sergisinden bahsedeyim.

Su Yücel, Şair Can Yücel’in kızı ve multidisipliner sanatçıdır. Sakin tavrı resimlerine de yansımış bana göre...

Bu sergisinde sanatçı Yücel, edindiği deneyimlerini anda yakalayıp, zihninde kalanları son zamanlarda tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşananları, doğanın anlarını, yaşama sevinciyle birleştirmiş. Yaşama dair hafızasını bizlerle bir belgeselci ruhuyla paylaşırken paletindeki renkleri içindeki yaşam, zaman ve mekân öğelerini birbiri içinde eriterek gözler önüne sermiş.

İstanbul’da bir cumartesi günü benim için “Yakalanan Zaman” tarifi de böyleydi. İstanbul, sanat, dostlardan oluşan bir tarif, eh daha ne olsun.

Siz yine de benim anlattıklarımla yetinmeyin, 29 Nisan’a kadar Galeri Diani’yi mutlaka ziyaret edip kendiniz sergiyi deneyimleyin.

SU YÜCEL - GÜNSU SARAÇOĞLU

TELGA SÜDOR MENGİ - SU YÜCEL - GÜNSU SARAÇOĞLU