Samsung, Galaxy S23 serisinin yeni üyesi olan Galaxy S23 FE için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki sızıntılar, bu bütçe dostu telefonun yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini göstermişti. Ancak, bugün Sammobile'ın paylaştığı yeni bir rapora göre Galaxy S23 FE, üçüncü çeyrekte yani Temmuz-Eylül 2023 arasında piyasaya çıkacak. Daha sonra ise 2024'ün ilk çeyreğine kadar daha geniş pazarlara ulaşması planlanıyor. Bu bilgi, telefonun Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılabileceğine işaret ediyor.

Sammobile ayrıca, Galaxy S23 FE'nin bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Bu bütçe telefonu, gücünü Exynos 2200 platformundan alacak ve Xclipse 920 grafik birimine sahip olacak. Ayrıca, S21 FE'den farklı olarak yalnızca Exynos 2200 işlemciye sahip olacak, Snapdragon işlemci seçeneği bulunmayacak. Diğer söylentilere göre Samsung Galaxy S23 FE, 50MP birincil kameraya, 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bataryaya, 6GB/8GB RAM seçeneklerine ve 128GB/256GB depolama alanına sahip olacak.

Samsung henüz resmi olarak Galaxy S23 FE'nin varlığını doğrulamasa da, sertifikasyon siteleri ve çeşitli kaynaklar cihazın yakında geleceğini gösteriyor. Galaxy S23 FE'nin piyasaya çıkışıyla ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki dönemde öğrenmeyi bekleyebiliriz