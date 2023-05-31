Wi-Fi bağlantı sorunlarıyla karşılaşmak sinir bozucu olabilir, ancak y sorun giderme ipuçlarını deneyerek çoğu sorunu çözebilirsiniz. Eğer sorun devam ediyorsa, Samsung Destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Modem ve Yönlendiriciyi Yeniden Başlatın:

Wi-Fi bağlantı sorunlarının çoğu zaman basit bir yeniden başlatma ile çözülebilir. Modem ve yönlendiriciyi kapatın, birkaç dakika bekleyin ve ardından tekrar açın. Bu, cihazların yeniden yapılandırılmasına ve bağlantı sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.

Wi-Fi Sinyalini Kontrol Edin:

Wi-Fi sinyalinin gücü, bağlantı performansını etkileyebilir. Wi-Fi erişim noktasına yakın olup olmadığınızı kontrol edin. Eğer uzakta iseniz, sinyali güçlendirmek için yönlendiriciyi farklı bir konuma yerleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağını Unutup Yeniden Bağlanın:

Wi-Fi ayarlarında bulunan "Ağları unut" veya "Ağlarını temizle" gibi bir seçeneği kullanarak bağlandığınız Wi-Fi ağını unutun. Ardından, ağı yeniden seçin ve parolanızı girin. Bu, bağlantı sorunlarını düzeltebilir.

Wi-Fi Uyku Modunu Devre Dışı Bırakın:

S20'nizde Wi-Fi uyku modu etkinse, bağlantı sorunlarına neden olabilir. Ayarlar > Bağlantılar > Wi-Fi yolunu izleyerek Wi-Fi ayarlarını açın ve "Gelişmiş" veya "Gelişmiş Ayarlar" seçeneğini bulun. Wi-Fi Uyku Modu veya Wi-Fi Optimizasyonu gibi bir seçeneği bulun ve devre dışı bırakın.

Kablosuz Bağlantı Noktasını (Hotspot) Kapatın:

Eğer S20'nizde bir kablosuz bağlantı noktası (hotspot) etkinse, Wi-Fi bağlantı sorunlarına neden olabilir. Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Kablosuz > Kablosuz Bağlantı Noktası yolunu izleyerek hotspot'u kapatabilirsiniz.

DNS Ayarlarını Değiştirin:

S20'nizdeki Wi-Fi sorunları, DNS ayarlarının yanlış olmasından kaynaklanabilir. Ayarlar > Bağlantılar > Wi-Fi yolunu izleyerek Wi-Fi ayarlarını açın. Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının yanındaki dişli simgesine dokunun ve "Ağ Ayarlarını Düzenle" seçeneğini seçin. DNS seçeneğini "Otomatik" yerine "Google DNS" veya "OpenDNS" gibi başka bir DNS sağlayıcıya ayarlayın.

Güncellemeleri Kontrol Edin:

S20'nizin işletim sistemi ve uygulamaları için güncellemelerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek sisteminizi güncelleyebilirsiniz. Güncellemeler, Wi-Fi sorunlarını düzeltebilen önemli düzeltmeler içerebilir.

Güvenli Modu Deneyin:

S20'nizin güvenli modda çalıştırılması, üçüncü taraf uygulamaların Wi-Fi bağlantısına müdahale etmesini engelleyebilir. Güvenli modu etkinleştirmek için Güç düğmesine basılı tutun ve ardından çıkan seçeneklerden "Güvenli Mod"u seçin. Güvenli modda Wi-Fi bağlantısını deneyin ve sorun devam ediyorsa, bir üçüncü taraf uygulamanın soruna neden olduğunu düşünebilirsiniz.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın:

S20'nizin Wi-Fi sorunları devam ediyorsa, ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Ayarlar > Genel Yönetim > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izleyerek ağ ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Bu, Wi-Fi bağlantılarınızı ve ağ yapılandırmalarınızı temizler, ancak kayıtlı Wi-Fi ağlarınızı siler.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama:

Tüm diğer yöntemlerden sonra Wi-Fi sorunlarını çözemezseniz, son çare olarak S20'nizi fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünebilirsiniz. Ancak, bu işlem cihazınızdaki tüm verileri siler, bu yüzden önceden yedekleme yapmanız önemlidir. Ayarlar > Genel Yönetim > Sıfırla > Fabrika Verilerine Sıfırla yolunu izleyerek fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ