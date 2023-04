Galaxy A54 5G satışa çıktı mı? Galaxy A54 5G ne zaman çıkacak? Galaxy A54 5G özellikleri neler? Galaxy A54 5G ne kadar? İşte detaylar...

Samsung, son zamanlarda Hindistan ve dünya genelindeki pek çok ülkede en son akıllı telefonları olan Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G’yi satışa sunmaya devam ediyor.

Galaxy A54 5G, 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneği için Türkiye satış fiyatı 12.499,00-TL’den başlıyor. Cihazın 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği ülke genelinde 13.499,00-TL’ye mal oluyor.

Bununla birlikte Galayx A34’ün 8GB RAM ve 128GB varyantı 10.499-TL’ye mal olurken, 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği ise henüz ülkemizde bulunmuyor.

Samsung Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G akıllı telefonları, Samsung’un resmi e-mağazası ve ülkemizin önde gelen perakende satış noktaları gibi çeşitli kaynaklardan satın alınabilir.

A34, A54’ün 6.4 inçine göre biraz daha büyük 6.6 inç ekranla gelir. A54, merkezlenmiş bir delik kesimiyle gelirken, A34 su damlası şeklinde bir çentik ile birlikte gelir. Ancak, her iki telefon da FHD+ çözünürlüğüne ve 120Hz yenileme hızına sahip sAMOLED ekranlar kullanır. Ayrıca, her iki telefon da ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı kullanır ve tasarımları suya ve toza karşı IP67 sertifikalıdır. Her ikisi de arkada üç dikey yığılmış kamera sensörüne sahiptir.

Kamera özellikleri açısından, Samsung Galaxy A54 ve A34 akıllı telefonlarının her ikisi de üçlü arka kamera kurulumuna sahiptir. A54, OIS ile 50MP birincil sensör, 12MP ultra geniş açılı lens ve 5MP derinlik sensörüne sahipken, A34, 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 5MP makro sensörüne sahiptir. Yeni A serisi modeller küresel pazarda satışa çıktı.

