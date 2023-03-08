Galatasaray'ın yeni oyuncusu Nicolo Zaniolo çalkantılı aşk hayatıyla adından söz ettirdi. Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın yıldızının şimdilerde Türkiye'den ünlü güzelle takipleşmeye başlaması taraftarın dikkatinden kaçmadı. Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo çalkantılı aşk hayatıyla İtalyan basınından düşmeyen isimlerden biri. Zaniolo Instagram hesabında ünlü oyuncu ile takipleşmeye başladı.

ÇALKANTILI AŞK HAYATI GÜNDEM OLDU

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo 2 yıl önce Sara Scaperrotta'yı Rumen supermodel Madalina Diana Ghenea için terk etmişti. Zaniolo, daha sonra gönlünü ünlü blogger Chiara Nasti'ye kaptırdı.

ÜNLÜ GÜZELLE TAKİPLEŞTİ!

Galatasaray'ın dev transferi Nicolo Zaniolo Instagram hesabında oyuncu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Burcu Özberk ile İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun takipleşmesi Galatasaray taraftarının dikkatinden kaçmadı.