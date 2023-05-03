Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, geçtiğimiz gün Aqua Florya Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşıyla beraber geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan ve ardından bir kafede vakit geçiren genç futbolcu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Muhabirlerin geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbi maçının 3-1’lik mağlubiyetiyle ilgili gelen sorularına, “Mağlubiyet için üzgünüz ama bu şampiyonluk yolunda ilerlerken ihtiyacımız olan motivasyonu düşürmeyecek, taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi. Galatasaraylı futbolseverlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen sarı kırmızılı oyuncu, vale noktasından aracını alarak AVM’den ayrıldı.