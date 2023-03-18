Galatasaray'da alınan 2-1'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrası moraller bozuk. Dün akşam oyanan karşılaşmada Konyaspor karşısına çıkan lider Galatasaray, Ekim ayından sonra ilk kez puan kaybetti. Lider Galatasaray, geçen haftaki Hatayspor’a karşı alınan hükmen galibiyet dışında son 9 maçında galip gelemeyen Konyaspor’a 2-1 kaybetti. Öne geçtiği maçı kaybeden Sarı-kırmızılı takımın 14 maçlık galibiyet serisi de böylece sona ermiş oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı tepki çekti.

TARAFTARLARDAN TAKIMA MORAL

Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul'da havalimanında karşıladı. Futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a moral veren taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" tezahüratlarında bulundu.

TRANSFERİ NELSON’A BAĞLI!

imbom'un sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı için İtalyan ekipleri devreye girmeye hazırlanıyor.

Konyaspor'dan 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Abdülkerim Bardakcı bu sezon gösterdiği performans ile sarı-kırmızılı ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Torino ve Udinese 28 yaşındaki savunmacıyı yakından takip ediyor. İtalyan kulüpleri, Galatasaray ile sözleşmesi 2025'te bitecek Abdülkerim'i sezon sonuna kadar izleyecek. Galatasaray ise deneyimli savunmacıyı 7 milyon euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Victor Nelsson'ın sezon sonu yüksek bir bonservis bedeliyle gönderilmesi halinde Abdülkerim Bardakcı'nın takımda tutulması planlanıyor. Abdülkerim Bardakcı bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti.