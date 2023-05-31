Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Antalya'da kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftar, aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen takımlarının marşlarını söyleyerek, bayrak sallayarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Cenk Ergün: Çok mutluyuz Cenk Ergün: Çok mutluyuz

Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bazı taraftar, havai fişek gösterisi yaptı, meşaleler yaktı, davul zurna çalarak halay çekti.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı. (AA)