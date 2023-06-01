Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? GS kaç eleme turu oynayacak? sorusunun cevabı internet üzerinden aratılıyor. Ankaragücü maçını rahat kazanarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Şimdi gelecek rakiplerini bekliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? GS kaç eleme turu oynayacak? İşte detaylar...

AVRUPA KUPASI'NDA TÜRK TAKIMI OLMAYACAK

Türk takımlarının Avrupa'da sergilediği istikrarsız performans sonrası, Türkiye'nin ülke puanı düştü. Avrupa'ya direkt katılım şansımızı kaybederken, UEFA Avrupa Ligi'ne gelecek sezon hiç bir Türk takımı yer almayacak.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarında rakiplerine karşı başarısız olursa UEFA Avrupa Ligi'nde belirli eleme veya play-off turlarına katılım sağlayabilecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında.

İsrail'den Maccabi Haifa, İsveç'ten Hacken, Azerbaycan'dan Karabağ, Macaristan'dan Ferençvaros, Polonya'dan Rakow Czestochowa, Kazakistan'dan Astana, Slovakya'dan Slovan Bratislava, Belarus'tan BATE Borisov, Litvanya'dan Zalgiris ve Moldova'dan Sheriff, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Serie A'da Inter'in ilk dörde kesinleşmesi Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak. Galatasaray'ın bu süreçte 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk olarak 25-26 Temmuz'da sahaya çıkacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİG'İNE DİREKT KATILIYOR MU?

Galatasaray'ın 2022-2023 yılını şampiyon tamamlamasının ardından, Şampiyonlar Lig'ine nasıl katılacağı merak ediliyor. En son 2019-2020 yılında Şampiyonlar Lig'nde şampiyonlar Lig'inde mücadele eden Galatasaray, yıldız oyuncularıyla bir kez daha Devler Lig'inde boy gösterecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Lig'ine 2. turdan dahil olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından, Şampiyonlar Lig'inde 2. ön elemeden katılacak. Galatasaray ön eleme maçına 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu açacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekmektedir.