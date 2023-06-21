Galatasaray kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi merakla bekleniyor. Bu arada yaz döneminde Galatasaray'ın ilk rakibi Strum Graz oldu. Peki Galatasaray'ın kura çekimi ne zaman saat kaçta? Acaba Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi maçını ne zaman oynayacak? Galatasaray'ın ilk rakibi FK Zalgiris Vilnius veya FC Struga oldu.

Galatasaray kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi

Kura çekimi öncesinde beklentileri artan Galatasaray taraftarları, takımlarının Avrupa'nın en iyi kulüplerinden bazılarına karşı mücadelesini ne zaman izleyebileceklerini öğrenmek için can atıyorlar. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 1. Ön Eleme

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında 1. ön eleme turu oynanacak maçlar şöyle:

Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)

Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı

Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)

Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)

Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)

Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)

Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)

Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)

2. ön eleme turunda Galatasaray ile birlikte 5 takım turnuvaya dahil olacaklar. 15 takım ise birinci ön eleme turundan dahil olacaklar. Peki Galatasaray'ın kura çekimi ne zaman saat kaçta?

2023 Galatasaray'ın kura çekimi ne zaman saat kaçta?

Kuralar bugün çekildi.

Galatasaray'ın rakibi kim? Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri

Şu eşleşmeden turu geçen takımın Galatasaray'ın rakibi olacak:

FK Žalgiris Vilnius (LTU) / FC Struga (MKD)

Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi maçını ne zaman oynayacak?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da oynanacak. 2. ön eleme rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi hangi ülkeden hangi takım?

FK Žalgiris Vilnius, Litvanya'nın A lyga'da yer alıyor. 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılmıştır. Renkleri yeşil-beyaz olan takımın kadrosunda Edvinas Gertmonas, Tomislav Duka, Gaudentas Ralys, Mario Pavelic, Joël Bopesu, Petar Mamić, Nicolás Gorobsov, Saulius Mikoliūnas, Matas Vareika, Ovidijus Verbickas, Oliver Buff, Marko Milićković, Yukiyoshi Karashima, Paulius Golubickas, Billal Sebaihi, Leonardo Vaca, Donatas Kazlauskas, Gustas Jarusevičius gibi isimler yer alıyor.

A lyga: 10

1991, 1991-92, 1998-99, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022

Litvanya Kupası: 14

1991, 1992-93, 1993-94, 1996-97, 2003, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016, 2018, 2021, 2022

Litvanya Süper Kupası: 8

2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023

FC STRUGA ise Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübüdür. Kuzey Makedonya'nın en üst ligi olan Prva Мakedonska Fudbalska Liga'da yer alan FC STRUGA 2015 yılında kurulmuştur.

Kaynak: HABER MERKEZİ