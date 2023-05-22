Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? GS Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyon olabiliyor mu? Spor Toto Süper Lig'i 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor'u yıldız oyuncusu Icardi'nin attığı gollerle mağlup ederek, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını korudu. Milyonlarca futbolsever ise Galatasaray'ın kaç puan aldığı takdirde şampiyon olacağını araştırıyor. Peki GS Ankaragücü maçında berabere kalırsa şampiyon olabiliyor mu? Gatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın kalan maçları hangileri?

Spor Toto Süper Lig'i 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray, taraftarları önünde Sivasspor'u yenerek liderliğini sürdürdü. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, son 3 haftaya lider olarak giriyor. Sivasspor'u yenen Galatasaray sırasıyla Ankaragücü, Fenerbahçe ve son olarak ligden deprem dolasıyla çekilecek Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray Ankaragücü maçından sonra şampiyon olabiliyor mu?

Lider Galatasaray taraftarları önünde hata yapmayarak Sivasspor'u yenmeyi bildi. Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması için Ankaragücü deplasmanında 1 puan alması yeterli olacak. Mağlup olması durumunda ise Fenerbahçe ile taraftarları önünde yapacağı maç ligin kaderini belirleyecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri?

Ligin son haftalarında yarış kızıştı. Galatasaray yoluna doludizgin devam ederken, Fenerbahçe ise takibini sürdürüyor. Galatasaray taraftarları önünde Sivasspor'dan 3 puan alırken, Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor maçında 3 puanı 3 golle aldı. Galatasaray ligin son 3 haftasına Ankaragücü, Fenerbahçe ve ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Antalyaspor, Galatasaray ve Gaziantep maçları bulunmaktadır.