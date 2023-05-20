Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? GS Sivasspor maçını kazanırsa şampiyon olabiliyor mu? Spor Toto Süper Lig'i 35. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, taraftarları önünde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 76. puan ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galasaray, son haftalara daha rahat girmek istiyor. Peki Galatasaray Sivasspor maçından 3 puan aldığı takdirde şampiyon olabiliyor mu? Galatasaray, kaç puan aldığı zaman şampiyon olabiliyor? Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın kalan maçları hangileri?

Spor Toto Süper Lig'i 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray, taraftarları önünde Sivasspor'u konuk edecek. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, son 4 haftaya lider olarak giriyor. Kendi taraftarları önünde Sivasspor ile karşılaştıktan sonra sırasıyla Ankaragücü, Fenerbahçe ve son olarak ligden deprem dolasıyla çekilecek Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray Sivasspor'u yenerse şampiyon olabiliyor mu?

Lider Galatasaray bu akşam saat 19.00'da Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İnternet üzerinden futbolseverler Galatasaray galip geldiği takdirde şampiyon olabiliyor mu diye aratmaya başladı bile. Ligde topladığı 76 puanla zirvede olan Galatasaray galip geldiği takdirde şampiyon olamıyor. Fenerbahçe bu hafta Hatay'dan otomatik olarak 3 puan aldığı için bu hafta şampiyonluk belli olmayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri?

Şampiyonluk parolasıyla son haftalara giren ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son haftalarda hangi maçları kaldığı sosyal medya üzerinden araştırılıyor. Son haftalara 5 puan farkla giren Galatasaray, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor maçı bulunmaktadır. Fenerbahçe'nin ise, Hatayspor,Antalyaspor, Galatasaray ve Gaziantep maçı bulunmaktadır.

Galatasaray Sivasspor maçının bilet fiyatları ne kadar?

Lider Galatasaray şampiyonluğa her hafta daha yaklaşırken, milyonlarca Galatasaray taraftarı bilet bulma peşinde. Satışa çıktığı andan itibaren hemen tükenen biletlere rehavet çok fazla. Peki Galatasaray Sivasspor maçının bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray tarafından açıklanan bilet fiyatları en düşük 285 TL'den başlarken, en yüksek fiyat 4.500 TL olarak belirlendi.