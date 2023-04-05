Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde 63 puanla zirvede yer alıyor. Aslan, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011’de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki resmi maçlarda toplam 598 gole ulaşırken, 600. golü atmanın heyecanı yaşanıyor.

Adana Demirspor'u 2-0 yenen Galatasaray, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki resmi maçlarda toplam 598 gole ulaştı. Aslantepe'de ilk gol Servet Çetin'den gelmişti. Sırasıyla Drogba 100, Hakan Balta 200, Yasin Öztekin 300, Eren Derdiyok 400 ve Jesse Sekidika 500. gole imzalarını koymuştu.

Nef Stadyumu'nda 600. golü atacak isim merakla bekleniyor. Gözler 3 maçtır suskun olan Mauro İcardi'nin üzerine çevrilirken, sarı-kırmızılı takımda oyuncular adını kulüp tarihine yazdırmak için bugünkü Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.

CİMBOM’DA HERKES GOL ATIYOR

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, 26 maçta 19 farklı oyuncu skor üretti. Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken sarı-kırmızılı takımın başarısı takım oyununda saklanıyor. Hücumda ve savunmada bir bütün olarak hareket eden Cimbom'da gol bayrağı elden ele dolaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda 18 farklı oyuncu gol sevinci yaşanırken Adana Demirspor maçında gol perdesini açan Fredrik Midtsjö ile bu sayı 19'a yükseldi. Icardi, Gomis, Kerem, Mertens, Rashica, Barış Alper, Mata, Sergio Oliveira, Zaniolo, Yunus Akgün, Abdülkerim, Dubois ve Emre Taşdemir'in ardından Midtsjö de ligde ağları havalandıran isimler arasına katıldı.