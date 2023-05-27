Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta bulunurken, 20 futbolcusu kariyerlerinde ilk kez bir lig organizasyonunda kupa sevinci yaşama heyecanı yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde yer alarak liderlik koltuğunu elinde tutuyor.

30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçtan 3 puanla ayrılması durumunda 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu garantileyecek. Ancak puan kaybı yaşaması halinde, Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın sonucuna bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.

Bu önemli mücadele öncesinde Galatasaraylı futbolcular, ilk defa bir lig organizasyonunda şampiyonluk sevinci yaşama şansını elde etmiş durumdalar. Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka, bu önemli dönüm noktasında yer alıyor.

Öte yandan, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera da 6. Süper Lig şampiyonluğuna adım adım ilerliyor. Sarı-kırmızılı ekiple 12. sezonunu geçiren Muslera, MKE Ankaragücü maçından istenilen sonuçla dönülmesi durumunda kariyerinde altıncı kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan diğer futbolcular da daha önce farklı liglerde şampiyonluk deneyimi yaşamış isimler arasında yer alıyor. Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö üçer kez, Mauro Icardi iki kez ve Lucas Torreira ise bir kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Ancak Galatasaraylı Juan Mata'nın kariyerinde tek eksik olan şampiyonluk ise lig şampiyonluğu. Uluslararası arenada başarılar elde eden Mata, Galatasaray formasıyla bu özlemini gidermeye çok yaklaştı.

Galatasaraylı futbolseverler heyecanla gelecek maçı beklerken, takımın genç ve deneyimli oyuncuları birlikte şampiyonluk sevinci yaşama umuduyla sahaya çıkacak. (AA)