dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Szysz, Serdar Gürler'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya geldi ve topu Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 0-1. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu'nun korner atışında Icardi'nin aşırttığı topu kafayla filelere gönderdi: 1-1. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Aleksic, Serdar Gürler'in pasıyla ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Icardi, Zaniolo'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte topu filelere gönderdi: 2-2. dakikada Medipol Başakşehir tekrar skoru lehine çevirdi. Szysz, Serdar Gürler'in pasıyla ceza sahasına giren Aleksic'in içeri çevirdiği topa Muslera'nın müdahalesine rağmen gol atarak takımını 3-2 öne geçirdi.

Maç 3-2 Medipol Başakşehir'in galibiyetiyle sona erdi.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi. İç sahadaki yenilmezlik serisi de sona eren sarı-kırmızılılar, tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kaldı.

Medipol Başakşehir ise tarihinde üçüncü kez Türkiye Kupası yarı finaline yükseldi. Yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşen turuncu-lacivertli ekip, yarı final ilk maçlarını 4-5 veya 6 Nisan, rövanşları ise 25-26 veya 27 Nisan'da oynayacak.