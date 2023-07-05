Galatasaray Üniversitesi, eğitim kalitesi ve uluslararası işbirlikleriyle öne çıkan bir üniversitedir. Çeşitli bölümleri ile öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır. Galatasaray Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Galatasaray Üniversitesi, sosyal bilimler, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, psikoloji, iletişim, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi birçok farklı alanda bölümlere sahiptir. Öğrenciler ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak tercih yapma şansına sahiptir.
Galatasaray Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Fransızca eğitim veren bir kurum olan Galatasaray Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuştur. Bu üniversite, Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti arasında yapılan bir anlaşma sonucu hayata geçirilmiştir.
Tarihçe
Galatasaray Üniversitesi'nin tarihçesi, 1481 yılında II. Bayezid tarafından Galata Sarayı Enderun-u Hümayunu'nun kurulmasıyla başlar. Bu kurum, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramış ve 1868 yılında Galatasaray Lisesi olarak eğitim hayatına devam etmiştir. 1992 yılında ise Galatasaray Üniversitesi olarak kurumsallaşmıştır.
Yerleşke
Galatasaray Üniversitesi'nin ana yerleşkesi, İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunmaktadır. Bu yerleşke, Boğaziçi'nin Avrupa yakasında, Ortaköy Camii'nin hemen yanında yer alır. Üniversitenin İstanbul dışında bir yerleşkesi daha bulunmaktadır. Bu yerleşke, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Maison de Galatasaray'dır.
Akademik Birimler
Galatasaray Üniversitesi, çeşitli akademik birimlere sahiptir. Bu birimler arasında 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 2 enstitü bulunmaktadır. Fakülteler arasında Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi yer alır. Yüksekokullar arasında ise İşletme Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır. Enstitüler ise Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü'dür.
Öğrenci Yaşamı ve Kültür
Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı ve kültür, çeşitli etkinlikler ve kulüpler aracılığıyla zenginleştirilmiştir. Üniversitede 40'tan fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu kulüpler arasında dans, tiyatro, sinema, fotoğrafçılık, müzik ve spor gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kulüpler bulunmaktadır.
Galatasaray Üniversitesi Bölümleri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Galatasaray Üniversitesi bölümleri taban puanı ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Galatasaray Üniversitesi örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Galatasaray Üniversitesinde açılan bölümlere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Galatasaray Üniversitesi 2023 taban puanları en düşük Felsefe Bölümü’ne ait olup 358,94733 ve en yüksek Hukuk Bölümü’ne ait olup 486,66416'dır. Galatasaray Üniversitesi 2023 başarı sıralaması en düşük Felsefe Bölümü ile 36.896 ve en yüksek başarı sıralaması Hukuk Bölümü ile 213'tür.
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sıralaması
|Kontenjan
|Puan Türü
|Bilgisayar Mühendisliği
|476,1717
|4.351
|30+1
|SAY
|Endüstri Mühendisliği
|459,2845
|8.645
|30+1
|SAY
|Felsefe
|358,9473
|36.896
|30+1
|EA
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|457,4196
|3.247
|30+1
|DİL
|Hukuk
|486,6642
|213
|25+1
|EA
|İktisat
|434,8226
|1.965
|30+1
|EA
|İletişim
|433,0633
|883
|30+1
|SÖZ
|İşletme
|439,8595
|1.574
|30+1
|EA
|Matematik
|410,3434
|35.245
|30+1
|SAY
|Siyaset Bilimi
|421,0584
|3.590
|30+1
|EA
|Sosyoloji
|386,2974
|14.343
|30+1
|EA
|Uluslararası İlişkiler
|430,4627
|2.386
|30+1
|EA
Galatasaray Üniversitesine Nasıl Başvurulur?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üzerinden Galatasaray Üniversitesine başvurulabilir. 2023 yılında Galatasaray Üniversitesi için geçerli olan taban puan 358,94733 ve başarı sıralaması ise 36.896'dır. Bu puanların her sene güncellendiğini ve değişebileceğini unutmamak önemlidir.
Galatasaray Üniversitesi'nin Durumu: Özel mi Devlet mi?
Galatasaray Üniversitesi, bir devlet üniversitesidir. Özel ya da vakıf üniversitesi statüsünde bulunmayıp, devlet tarafından finanse edilen bir kurumdur.
Galatasaray Üniversitesi'nin Eğitim Ücretleri
Galatasaray Üniversitesi, devlet üniversitesi olduğundan dolayı genel eğitim sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ancak yaz okulu ve ilk kayıt döneminde çeşitli ücretler alınabilir, bu konuda üniversitenin güncel politikalarını takip etmek faydalı olacaktır.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretlendirme Politikası
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, devlet üniversitesi olması nedeniyle genel olarak ücretsiz eğitim vermektedir. Bu durum, öğrencilerin eğitim sürecinde ekonomik açıdan daha az yük altında olmalarını sağlar.
Galatasaray Üniversitesi'nin Kalitesi ve Prestiji
Galatasaray Üniversitesi, köklü bir geçmişi, prestijli bir statüsü ve kaliteli bir eğitim sistemi ile Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Derslerin büyük bir bölümü Fransızca olarak verilir, bu da öğrencilere mezuniyet sonrasında ek avantajlar sağlar. Üniversitenin saygınlığı, mezunların iş başvurularında daha rekabetçi olmalarına yardımcı olur.
Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları
2023 yılı itibariyle Galatasaray Üniversitesi'nin en düşük kabul puanı 358,94733'tür. Ancak, bu puanın bölüme ve yıla göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, güncel taban puanlarını takip etmek gerekmektedir
Galatasaray Üniversitesi Bölümleri
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Matematik Bölümü
Hukuk Bölümü
İşletme Bölümü
İktisat Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Bilimi Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Felsefe Bölümü
İletişim Bölümü
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Galatasaray Üniversitesinde Kaç Fakülte Var?
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, isminden de anlaşılacağı üzere işletme, iktisat gibi alanlarda akademik eğitim veren bir fakültedir.
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bulunan bölümler şunlardır:
İktisat Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Bilimi Bölümü
İşletme Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında akademik eğitim veren bir fakültedir.
Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde şu bölümler bulunmaktadır:
- Matematik Bölümü
- Felsefe Bölümü
- Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü
- Sosyoloji Bölümü
Galatasaray Üniversitesi Sertifika Programları Nelerdir?
Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı
Mikro MBA Sertifika Programı
Yeni Medya Sertifika Programı
Dijital Medya Yönetimi Sertifika Programı
Türk Dış Politikası Sertifika Programı
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Yönetimi Sertifika Programı
Uygulamalı Pazarlama Araştırması Sertifika Programı
Turquality Uzmanlık Programı
Kamu Diplomasisi Sertifika Programı
Uygulamalı Veri Analizi Sertifika Programı
Bilişim Teknolojileri Uzmanlığı Sertifika Programı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
Fark Yaratan Liderlik
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Sertifika Programı
Araştırmalarda Rapor Hazırlama ve Yazma Teknikleri Seminer Programı
Medya ve İletişim Stratejileri Sertifika Programı
Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Ekonomi Hukuku Sertifika Programı
Pazarlama İletişimi Yönetimi Sertifika Programı
Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı