Galatasaray Üniversitesi, eğitim kalitesi ve uluslararası işbirlikleriyle öne çıkan bir üniversitedir. Çeşitli bölümleri ile öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır. Galatasaray Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Galatasaray Üniversitesi, sosyal bilimler, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, psikoloji, iletişim, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi birçok farklı alanda bölümlere sahiptir. Öğrenciler ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak tercih yapma şansına sahiptir.

Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Fransızca eğitim veren bir kurum olan Galatasaray Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuştur. Bu üniversite, Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti arasında yapılan bir anlaşma sonucu hayata geçirilmiştir.

Tarihçe

Galatasaray Üniversitesi'nin tarihçesi, 1481 yılında II. Bayezid tarafından Galata Sarayı Enderun-u Hümayunu'nun kurulmasıyla başlar. Bu kurum, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramış ve 1868 yılında Galatasaray Lisesi olarak eğitim hayatına devam etmiştir. 1992 yılında ise Galatasaray Üniversitesi olarak kurumsallaşmıştır.

Yerleşke

Galatasaray Üniversitesi'nin ana yerleşkesi, İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunmaktadır. Bu yerleşke, Boğaziçi'nin Avrupa yakasında, Ortaköy Camii'nin hemen yanında yer alır. Üniversitenin İstanbul dışında bir yerleşkesi daha bulunmaktadır. Bu yerleşke, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Maison de Galatasaray'dır.

Akademik Birimler

Galatasaray Üniversitesi, çeşitli akademik birimlere sahiptir. Bu birimler arasında 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 2 enstitü bulunmaktadır. Fakülteler arasında Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi yer alır. Yüksekokullar arasında ise İşletme Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır. Enstitüler ise Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü'dür.

Öğrenci Yaşamı ve Kültür

Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı ve kültür, çeşitli etkinlikler ve kulüpler aracılığıyla zenginleştirilmiştir. Üniversitede 40'tan fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu kulüpler arasında dans, tiyatro, sinema, fotoğrafçılık, müzik ve spor gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kulüpler bulunmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Bölümleri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Galatasaray Üniversitesi bölümleri taban puanı ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Galatasaray Üniversitesi örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Galatasaray Üniversitesinde açılan bölümlere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Galatasaray Üniversitesi 2023 taban puanları en düşük Felsefe Bölümü’ne ait olup 358,94733 ve en yüksek Hukuk Bölümü’ne ait olup 486,66416'dır. Galatasaray Üniversitesi 2023 başarı sıralaması en düşük Felsefe Bölümü ile 36.896 ve en yüksek başarı sıralaması Hukuk Bölümü ile 213'tür.



Bölüm Taban Puanı Başarı Sıralaması Kontenjan Puan Türü Bilgisayar Mühendisliği 476,1717 4.351 30+1 SAY Endüstri Mühendisliği 459,2845 8.645 30+1 SAY Felsefe 358,9473 36.896 30+1 EA Fransız Dili ve Edebiyatı 457,4196 3.247 30+1 DİL Hukuk 486,6642 213 25+1 EA İktisat 434,8226 1.965 30+1 EA İletişim 433,0633 883 30+1 SÖZ İşletme 439,8595 1.574 30+1 EA Matematik 410,3434 35.245 30+1 SAY Siyaset Bilimi 421,0584 3.590 30+1 EA Sosyoloji 386,2974 14.343 30+1 EA Uluslararası İlişkiler 430,4627 2.386 30+1 EA

Galatasaray Üniversitesine Nasıl Başvurulur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üzerinden Galatasaray Üniversitesine başvurulabilir. 2023 yılında Galatasaray Üniversitesi için geçerli olan taban puan 358,94733 ve başarı sıralaması ise 36.896'dır. Bu puanların her sene güncellendiğini ve değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Galatasaray Üniversitesi'nin Durumu: Özel mi Devlet mi?

Galatasaray Üniversitesi, bir devlet üniversitesidir. Özel ya da vakıf üniversitesi statüsünde bulunmayıp, devlet tarafından finanse edilen bir kurumdur.

Galatasaray Üniversitesi'nin Eğitim Ücretleri

Galatasaray Üniversitesi, devlet üniversitesi olduğundan dolayı genel eğitim sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ancak yaz okulu ve ilk kayıt döneminde çeşitli ücretler alınabilir, bu konuda üniversitenin güncel politikalarını takip etmek faydalı olacaktır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretlendirme Politikası

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, devlet üniversitesi olması nedeniyle genel olarak ücretsiz eğitim vermektedir. Bu durum, öğrencilerin eğitim sürecinde ekonomik açıdan daha az yük altında olmalarını sağlar.

Galatasaray Üniversitesi'nin Kalitesi ve Prestiji

Galatasaray Üniversitesi, köklü bir geçmişi, prestijli bir statüsü ve kaliteli bir eğitim sistemi ile Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Derslerin büyük bir bölümü Fransızca olarak verilir, bu da öğrencilere mezuniyet sonrasında ek avantajlar sağlar. Üniversitenin saygınlığı, mezunların iş başvurularında daha rekabetçi olmalarına yardımcı olur.

Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları

2023 yılı itibariyle Galatasaray Üniversitesi'nin en düşük kabul puanı 358,94733'tür. Ancak, bu puanın bölüme ve yıla göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, güncel taban puanlarını takip etmek gerekmektedir

Galatasaray Üniversitesi Bölümleri

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Matematik Bölümü

Hukuk Bölümü

İşletme Bölümü

İktisat Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Felsefe Bölümü

İletişim Bölümü

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



Galatasaray Üniversitesinde Kaç Fakülte Var?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, isminden de anlaşılacağı üzere işletme, iktisat gibi alanlarda akademik eğitim veren bir fakültedir.

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bulunan bölümler şunlardır:

İktisat Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi Bölümü

İşletme Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında akademik eğitim veren bir fakültedir.

Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde şu bölümler bulunmaktadır:

Matematik Bölümü

Felsefe Bölümü

Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Galatasaray Üniversitesi Sertifika Programları Nelerdir?

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı

Mikro MBA Sertifika Programı

Yeni Medya Sertifika Programı

Dijital Medya Yönetimi Sertifika Programı

Türk Dış Politikası Sertifika Programı

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Yönetimi Sertifika Programı

Uygulamalı Pazarlama Araştırması Sertifika Programı

Turquality Uzmanlık Programı

Kamu Diplomasisi Sertifika Programı

Uygulamalı Veri Analizi Sertifika Programı

Bilişim Teknolojileri Uzmanlığı Sertifika Programı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Fark Yaratan Liderlik

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Sertifika Programı

Araştırmalarda Rapor Hazırlama ve Yazma Teknikleri Seminer Programı

Medya ve İletişim Stratejileri Sertifika Programı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı

Ekonomi Hukuku Sertifika Programı

Pazarlama İletişimi Yönetimi Sertifika Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı