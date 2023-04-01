Sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. İlkay'ın Manchester City ile bir görüşme yapmadığı, hangi takımın formasının giyeceğininse belirsiz olduğu söylendi.Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi.

"HANGİ FORMAYI GİYECEĞİ BELİRSİZ"

The Guardian'dan aktarılan röportajda menajer İlhan Gündoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın odak noktası tamamen devam eden sezonda. Şimdi sezonun son ve en kritik noktasındayız. İlkay'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz" ifadelerini kullandı.

BARCELONA İDDİALARI YALANLANDI

İlhan Gündoğan, bu açıklamalarla birlikte geçen ay Barcelona'ya gittiği ve kulüple sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanlamış oldu. İlkay'ın Galatasaray'ın paylaşımına bıraktığı yorum

GALATASARAY GÜÇLÜ İHTİMAL

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan İlkay, bir gün mutlaka gönül verdiği takımın formasını giymek istiyor. 32 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de Manchester City dışında bir takımın formasını giymeyeceğini söylemişti. Galatasaray taraftarları da sosyal medyada paylaştıkları yorumlarla Türk asıllı futbolcuyu takımlarında görmek istediklerini paylaştılar.