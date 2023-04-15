Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri mücadeleyi sahaya yansıttıklarını belirtti. Maça iyi başladıklarını ve hem defansı hem de hücumu çok doğru bir şekilde yaptıklarını anlatan Buruk, net pozisyonlar yakaladıklarını ve goller attıklarını ifade etti.

Buruk ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, şampiyonluk yolunda beraber yürüdüklerini ve inanılmaz bir destek aldıklarını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, iyi savunma ve kalecilerinin önemli kurtarışlar yaptığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica da yaptığı açıklamada, yakaladıkları iyi performansı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini dile getirdi. Rashica, taraftarların desteğinin önemine değinerek, sezon sonuna kadar bu performansı devam ettirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 61'e çıkararak zirve yarışında iddiasını devam ettirirken, Yukatel Kayserispor ise 25 puanda kaldı.

Kaynak:AA