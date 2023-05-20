Bugün oynanacak olan Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak? Bu soru, Türkiye’nin birçok yerindeki futbolseverler tarafından merakla soruluyor. İki takımın da taraftarları, bu maçın sonucunu merakla bekliyorlar. Galatasaray Sivasspor maçının saat kaçta başlayacağı hakkında bilgi vererek, takımların ilk 11 maç kadrolarına da yer vereceğiz.

Galatasaray Sivasspor Maçı Saat Kaçta Başlayacak?

Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak? Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak belirlenmiştir. Bu tarihi maçı izleyebilmek için, televizyon başında veya stadyumda olabilirsiniz. İki takımın da taraftarları, heyecanla bu maçı bekliyorlar. Galatasaray-Sivasspor karşılaşması beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray ve Sivasspor Takımlarının İlk 11 Maç Kadrosu

Galatasaray’ın İlk 11 Maç Kadrosu: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor’un İlk 11 Maç Kadrosu: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo

Galatasaray ve Sivasspor takımları, bu maçtan önemli bir galibiyetle ayrılmak istiyorlar. İki takımın da taraftarları, bu maçta takımlarının en iyi performansını sergilemesini bekliyorlar. Bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için, maçın başlama saatini takip etmeyi unutmayın!

Galatasaray'dan 3 puan

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor'a konuk olan Sarı Kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mauro Icardi'nin golleriyle 3 puanı alan Sarı Kırmızılılar 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Elbette Fenerbahçe'nin bir maç eksiği olduğunu da belirtmek gerekiyor. Süper Lig şampiyonluğunun en büyük adayı Galatasaray bu hafta sonu Sivasspor'u konuk edecek. Okan Buruk'un takımı sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Sivasspor evinde kaybetti

Sivasspor'da moraller bozuk. Süper Lig'de son haftalarda üst üste yenilgiler alan Sivasspor, geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Sahadan puansız ayrılan Rıza Çalımbay'ın ekibi üst üste 3. yenilgisini aldı. Sivasspor 37 puanla Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Küme düşme hattıyla arasında sadece 6 puan fark bulunan Sivasspor ateş hattında yer alıyor.