GS Sivas kaçak canlı maç izle şifresiz Kralbozguncu Galatasaray Sivasspor maçının canlı izleme seçeneklerini sizlerle paylaşacağız. Türkiye’de futbol tutkunları arasında büyük bir merakla beklenen bu maçın canlı yayınlarını sizin için derledik. Bein Sports 1 canlı izle şifresiz Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle Selçuk Sports Justin tv Jestyayın Taraftarim24 canlı maç izle

6. dakikada Sergio Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Kazımcan Karataş'ın sol kanattan içeri çevirdiği topa Dries Mertens'in şutunda Samba Camara önce müdahale etti, ardından Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu engelleyerek topu kornere gönderdi.

10. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Dries Mertens'in ceza sahası içine yaptığı ortayı Ali Şaşal Vural yumruklarıyla uzaklaştırdı.

Golcü oyuncu sahnede!

13. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasındaki Milot Rashica'ya pası savunmadan döndü. Kerem Aktürkoğlu dönen topu bu kez sağ kanattan ceza sahasına giren Mauro Icardi'ye aktardı ve Arjantinli oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 5 golünün tamamı Mauro Icardi'den geldi.

22. dakikada Sivasspor'un Alaaddin Okumuş ile rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Aaron Appindangoye'nin kafa vuruşu kaleci Fernando Muslera'nın ellerinde kaldı.

30. dakikada Dries Mertens'in pasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Milot Rashica, savunmanın müdahalesinin ardından topu tekrar önünde buldu ve ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Galatasaray'ın ikinci gol şansı

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şık topuk pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ali Şaşal Vural ile tekrar karşı karşıya kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, kaleye vurmak yerine tekrar Kerem Aktürkoğlu'nu görmek istedi ancak Sivasspor savunması topu Kerem'den uzaklaştırdı.

Selçuk Spor

İlk olarak Selçuk Spor’u inceleyelim. Selçuk Spor, Türkiye’de futbol maçlarının canlı yayınlarını sunan bir platformdur. Bu platform üzerinden Kralbozguncu Galatasaray Sivasspor maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

Taraftarium24 canlı maç izle

Bir diğer seçenek ise Taraftarium24’tür. Taraftarium24, Türkiye’de en çok kullanılan canlı maç izleme sitelerinden biridir. Bu site üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bein Sports canlı izle şifresiz

Bein Sports, Türkiye’de en çok tercih edilen spor kanallarından biridir. Bu kanal da Kralbozguncu Galatasaray Sivasspor maçını canlı yayınlayacaktır.

Justin Tv canlı maç izle

Justin Tv, dünya genelinde birçok spor karşılaşmasının canlı yayınını yapmaktadır. Bu site üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

GS Sivas Kaçak Canlı Maç İzle Şifresiz

Son olarak, GS Sivas Kaçak Canlı Maç İzle Şifresiz isimli siteyi de inceleyebilirsiniz. Bu site, kaçak yayın yapan sitelerden biridir. Ancak, kullanıcılarına birçok spor karşılaşmasının canlı yayınını ücretsiz olarak sunmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz seçeneklerin yanı sıra, internet üzerinde birçok canlı maç izleme sitesi bulunmaktadır. Ancak, bu sitelerin güvenilirliği konusunda dikkatli olmanız gerekmektedir.

Unutmayın, Kralbozguncu Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle Selçuk Spors Taraftarium24 Bein Sports Justin Tv GS Sivas kaçak canlı maç izle şifresiz seçenekleri ile birlikte izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!