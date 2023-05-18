Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç lira? GS - Sivas maçının biletleri ne kadar? Seçim haftası sebebiyle lige verilen bir hafta aranın ardından haftaiçi oynanan karşılaşmada, lider Galatasaray 10 kişi kaldığı İstanbulspor maçında yıldız futbolcusu Icardi'nın attığı 2 golle galip gelerek liderliğini sürdürdü. Ligde 11. sırada bulunan Sivasspor, İstanbul deplasmanına gelerek Galatasaray'dan puan yada puanlar almak istiyor. Peki bu zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı mı? Güncel bilet fiyatları ne kadar? GS- Sivasspor maçının tüm detaylarını Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU MU?

Lider Galatasaray taraftarları önünde şampiyonluğa koşuyor. Galatasay'ın evinde oynadığı her karşılaşmada taraftarlar yalnız bırakmıyor. Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek Galatasaray Sivasspor maçının biletleri 16 Mayıs Salı günü 15.00'ta passo.com.tr tarafından satışa sunuldu.

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GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Lider Galatasaray şampiyonluğa her hafta daha yaklaşırken, milyonlarca Galatasaray taraftarı bilet bulma peşinde. Satışa çıktığı andan itibaren hemen tükenen biletlere rehavet çok fazla. Peki Galatasaray Sivasspor maçının bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray tarafından açıklanan bilet fiyatları en düşük 285 TL'den başlarken, en yüksek fiyat 4.500 TL olarak belirlendi.

İŞTE GÜNCEL BİLET FİYATLARI

1. Kategori : ₺4.500,00

2. Kategori : ₺4.000,00

3. Kategori : ₺3.850,00

4. Kategori : ₺3.500,00

5. Kategori : ₺2.000,00

6. Kategori : ₺1.500,00

7. Kategori : ₺1.200,00

8. Kategori : ₺1.000,00

9. Kategori : ₺900,00

10. Kategori : ₺700,00

11. Kategori : ₺550,00

12. Kategori : ₺295,00

13. Kategori : ₺285,00

SİVASSPOR BİLETLERİ KAÇ TL?

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Sivasspor, Galatasaray'a jest yaparak deplasman biletlerini 59 TL olarak satışa sunmuştu. Galatasaray'dan bu jeste karşılıksız kalmadı. Galatasaray Sivasspor için deplasman biletlerini plaka kodu olan 58 TL olarak belirdi.

Galatasaray Sivasspor maçı öncesi özellikle Sivas'tan stada gelecek taraftarlar, Galatasaray NEF Stadı'na nasıl gelinebilir diye internet üzerinden aratmaya başladı. Stada en pratik ulaşım yolu Metro. Yenikapı – Hacıosman metro hattı kullanılarak Sanayi Mahallesi Metro durağında inilir. Buradan Seyrantepe Metro Hattına aktarma yapılarak Stada ulaşım gerçekleşir.